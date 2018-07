Frau Dr. Hildegard Brücher, verehelichte Hamm, FDP-Mitglied und Staatssekretär im Bundeswissenschaftsministerium, kann – zumindest an deutschen Erwartungen gemessen – mit zwei ungewöhnlichen Merkmalen aufwarten.

1. Sie ist eine der wenigen wirklich emanzipierten Frauen in diesem Staate.

2. Sie erwarb ihren Doktortitel nicht – wie bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der BRD üblich – an einer juristischen oder philosophischen Fakultät, sondern an einer naturwissenschaftlichen; sie ist Chemikerin.

Im Februar 1945 promovierte Hildegard Brücher an der Ludwig-Maximilian-Universität München über das Thema „Untersuchungen an den Hefemutterlaugen der technischen Ergosteringewinnung“. Berichterstatter war Geheimrat Professor Dr. H. Wieland.

Hildegard Brücher führte im Verlauf ihrer Untersuchung folgende Versuche durch:

1. Versuch der Hydrierung mit PtO2

2. Versuch der Bromierung