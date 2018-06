In der vorigen Woche starb in Zürich, 67 Jahre alt, Mathias Wieman: ein Schauspieler, der sich schon bei Reinhardt in Berlin, so als Teilheim, einen Namen machte, in Zürich und in Hamburg spielte, oft im Film (Victoria) und als Rundfunksprecher (Schatzkästlein) wirkte, ein Darsteller, der auch da, wo er irrte, gefangennahm: Kunst mit missionarischem Eifer zelebrierte – als Botschaft.