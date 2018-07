Inhalt Seite 1 — Richter in Nöten Seite 2 Auf einer Seite lesen

S. W., Winterthur, im Dezember

Anfangs war es nur eine Posse, nun ist es doch ein Spektakulum geworden – der Prozeß um den Anschlag gegen ein israelisches Flugzeug vor dem Bezirksgericht im schweizerischen Winterthur. Anfangs sah es so aus, als stünde nur der ehemalige israelische Geheimdienstbeamte Mordechai Rachamim vor Gericht, der einen der arabischen Attentäter bei dem Überfall erschossen hatte; nun hat zum erstenmal einer der drei angeklagten Palästinenser das Schweigen gebrochen. Es kam sogar zum Krach: Aus Protest gegen die Prozeßführung legte der Verteidiger des Israeli, Hans Meisser, sein Mandat nieder. Für sein Schimpfwort „Bastardgericht“ wird er sich vor der Anwaltskammer verantworten müssen. So hat ein Prozeß, der einseitig und langweilig zu werden drohte, mit einem Mal Spannung und Dramatik bekommen.

Beides lag von Anfang an in der Luft: durch die Tat, die ungewöhnlich war, und durch den Umstand, daß ein Schweizer Gericht mit der Tat befaßt werden mußte. Denn es handelt sich um einen Vorfall, der zum Nahost-Konflikt gehört, zum Kleinkrieg zwischen Arabern. und Israelis. Er ereignete sich aber auf Schweizer Boden, und er war, abseits aller politischer Begründungen, ein Verbrechen.

Dem Geschworenengericht in Winterthur gab der Fall von Anfang an manche Probleme auf: Wie läßt sich ein politischer Prozeß verhindern? Wie kann, andererseits, ein Schuldspruch gefällt werden ohne Einsicht in einen komplizierten politischen Konflikt, der sich noch dazu ganz woanders abspielt? Es handelt sich nicht um ein normales Verbrechen, es geht nicht um gewöhnliche Angeklagte. Dieser Prozeß steckte, noch ehe er begann, voller Probleme. Und er wurde, von Tag zu Tag, problematischer.

Darum geht es: Am 18. Februar hatten vier Mitglieder der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ auf dem Zürcher Flughafen Kloten eine zum Start rollende El-Al-Passagiermaschine beschossen. Sie benutzten, wie die Verhandlung ergab, eine Spezialmunition, die im Westen unbekannt ist. Hätte eine der Kugeln den vollgefüllten Treibstofftank getroffen, wäre das Flugzeug mit den Passagieren und Besatzungsmitgliedern explodiert. Bei dem Überfall wurde der Pilot tödlich verwundet, vier andere Insassen wurden verletzt. Der Sicherheitsbeamte Rachamim, der zum Schutz mitfliegen sollte, hatte mit seiner Pistole zurückgeschossen und dabei einen der Attentäter getötet. Die übrigen drei wurden von herbeigeeilten Schweizer Beamten festgenommen. Dem Israeli wirft die Anklage vorsätzliche Tötung vor, den Arabern vorsätzliche Tötung aus Absicht.

Und das spielte sich vor den Schranken des Bezirksgerichts von Winterthur ab: Die Araber, der Automechaniker Heiga, der Feuerwehrfunker Yousef und die Lehrerin Dahbar hüllten sich in Schweigen. Sie gaben keine Auskünfte zur Person, sie sagten nichts über den Hergang der Tat aus, sie verteidigen sich nicht gegen die Beschuldigungen. Stumm protestieren sie so gegen alles, gegen die Voruntersuchung, gegen das Hauptverfahren und gegen die Prozeßführung. Nur einer durchbrach jetzt den Boykott: Als der Jerusalemer Polizeichef als Zeuge der Verteidigung über die arabischen Terrorakte berichtete, sprang Yousef auf und hielt ihm angebliche Vergehen der Israelis gegen die Palästinenser vor. Dann fiel er wieder in sein Schweigen zurück.

Dafür gab der angeklagte Israeli um so bereitwilliger Auskunft. In der ersten Prozeßphase drohte die Verhandlung daher ein Verfahren allein gegen Rachamim zu werden. Er stand im Mittelpunkt, er schien plötzlich der Hauptangeklagte zu sein. Was er getan hatte und wie er behandelt worden war, beschäftigte Gericht und Öffentlichkeit. Warum war nur er gegen Kaution und Ehrenwort aus der Untersuchungshaft entlassen worden und nicht auch die Mitangeklagten? Hatte er aus Notwehr geschossen oder aber einen unbewaffneten Attentäter erschossen, der sich ergeben wollte?