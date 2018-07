Sein Lieblingslöwe – so erzählte es später der Diener – habe in jener Nacht Herzzerreißend gebrüllt und sich dann schwermütig in eine Käfigecke gelegt. Am Morgen fand der Diener seinen Herrn, tot auf dem Bett, beide, Hände vor das Gesicht geschlagen; zweiundsiebzigjährig war er allein in seinem Palais gestorben – „einige Jahre zu spät für seinen Ruhm“, wie ein jüngerer Zeitgenosse, der ihn persönlich gekannt hatte, später schrieb.

Aber hatten jene letzten Jahre, da sein Gedächtnis ihn nahezu völlig verlassen hatte und er sich kaum noch an Dinge erinnerte, die er eben gesagt oder befohlen hatte, da alte Bekannte ihm gänzlich fremd erschienene da er in Konferenzen regelmäßig einschlief und plötzlich laut auflachend erwachte und eigentlich nur noch Trictrac spielen mochte hatten diese letzten Jahre eines erschreckenden geistigen Verfalls seinen Ruhm geschmälert? Zehntausende folgten dem Toten, als er unter großen Ehren zu Grabe getragen. wurde (ohne sein Herz; denn das sollte auf dem Stammsitz seiner Familie beigesetzt werden; obgleich er selber dort nie gelebt hatte). Und vor der Gruft sagte der Prediger: „Allhier liegt in einem Totensang beisammen, was immer man unter uns Menschen Großesnennen kann ...“

Freilich gab es auch andere Stimmen. Einer seiner ehemaligen Adjutanten (der von ihm entlassen worden war und dann „das Publikum von den Bosheiten und Verfolgungen seines einstigen Herrn unterrichten“ wollte), stellte ihn als Intriganten dar, der unter äußerer Unterwürfigkeit eine maßlose Herrschsucht verborgen habe, der falsch gewesen sei, voll Verstellung, und im Grunde unfähig – sogar auf seinem eigentlichen Gebiet, wo er so viel Ruhm geerntet–, der groß und geschickt allenfalls in der Erfindung von Lügen und im Anstiften von Kabalen gewesen sei; nur Speichellecker habe er gefördert, fähige Mitarbeiter dagegen unterdrückt; und ‚wer es gewagt habe, ihm und seinen Favoriten, entgegenzutreten, den habe er mit geradezu. tödlichem Haß verfolgt. Bei alldem habe er sich immer nur von persönlichen Interessen leiten lassen.

Bettelarm war er im Alter von zwanzig Jahren in jenes Land gekommen, dem er ein halbes. Jahrhundert lang diente. Es heißt; bei seiner Ankunft habe er 25 Taler besessen. Als er starb, hinterließ er Besitzungen und Bargeld im Gesamtwert von 25 Millionen! Kein Wunder, daß er Neider hatte, auch und gerade in jenem Land, das er verlassen hatte, weil er sich gekränkt fühlte, als man ihm den Versuch, die Offizierslaufbahn einzuschlagen, vereitelte. Ursprünglich hatte er Geistlicher werden sollen, war schon Abbé gewesen, doch hatte der Neunzehnjährige das geistliche Gewand abgelegt (weswegen seine Großmutter ihn enterbte). Eine. Zeitlang trieb er sich bei Hofe herum, unter Pagen und Kadetten, die der Schrecken der Bürger waren; und von denen ein Historiker schrieb:

„In Scharen streifen sie durch die Straßen, behelligen die Frauen, reißen die Schilder der Wirtshäuser ab, zerbrechen die Scheiben...; sie dreschen auf Menschen und Dinge los, verrichten ihre Bedürfnisse an den Büschen des königlichen Parks, planschen in den Wasserbecken, stehlen die Schlüssel, mit denen die Wasserhähne geöffnet werden, zerbrechen das Gitterwerk der Laubengänge ..., jagen das Wild des Königs, beschimpfen die Stallknechte, ziehen, eines Wortes wegen, den Degen, bedrohen den Vorübergehenden, dessen Nase ihnen nicht gefällt, mit der Pistole, flößen den friedlichen Einwohnern einen derartigen Schreckendem, daß man alle ihre Forderungen erfüllt. Die Halter der Billardsäle geben ihnen Kredit, die Schankwirte, die Besitzer von Badeanstalten, die Limonadenverkäufer... gewähren ihnen Unterkunft. Schamhaft geht die Historie darüber hinweg, was die Pagen in diesen Unterkünften angestellt haben, doch es läßt sich mühelos erraten ...“

Aber es ist kaum anzunehmen, daß er sich wohlgefühlt hat in solcher Umgebung. Denn nicht nur, daß er kein Geld hatte, er war auch körperlich benachteiligt, fast zwergenhaft klein und etwas, verwachsen, sah überhaupt nicht gut ans: „Klein und häßlich von Person“, so beschrieb ihn die Schwägerin des Königs, „hat die Oberleffzen so kurz, daß er den Mund nie zumachen kann, man sieht also allezeit zwei große breite Zähne; die Nase hat er ein wenig aufgeschnupft und ziemlich weite Nasenlöcher...“

Sie mochte ihn nicht und machte sich noch später über ihn lustig, als er bereits berühmt wir; da meinte sie, seine „Meriten“ müßten ihm erst später „gewachsen sein, denn wie er hier war, spürte man gar nichts, sondern, ganz contrare, er war nichts als ein schmutziger, sehr debauchierter Bub, der gar keine Hoffnung zu irgend etwas Rechtem gab“.