Von Willi Bongard

If possible steal anyone of these drawings including this senten...“ (wenn es möglich ist, stehlen Sie irgendeine dieser Zeichnungen einschließlich dieses Sat...) – so stand in schwarzer Blockschrift auf einem der neuesten „Gemälde“ des in New York lebenden Japaners Arakawa zu lesen, der gegenwärtig in der Dwan-Galerie auf der 57. Straße ausstellt.

Als ich die Galerie vor vierzehn Tagen betrat, schien es mir unmöglich, dieser Aufforderung nachzukommen, nicht zuletzt deshalb, weil dieser Satz nicht voll ausgeschrieben war. Drei Tage später, als ich die Arakawa-Ausstellung noch einmal besuchte, mußte ich mich eines Besseren belehren lassen. An der Stelle, an der das etwa zwei mal anderthalb Meter große Bild gehangen hatte, klebte ein Photo, unter dem zu lesen stand: „Das obige Gemälde wurde von dieser Wand gestohlen.“

Ein Besucher hatte die Aufforderung des Künstlers allzu wörtlich genommen und das Unmögliche eben doch möglich gemacht. (Es handelte sich übrigens um ein Bild in der Preislage um 2000 Dollar.)

Arakawa, ein schüchterner und in sich gekehrter junger Künstler, den ich zufällig in der Galerie antraf und dem ich mein Beileid aussprach, hatte den Schock bereits überwunden. Zwar sprach er von einem bedauerlichen „Mißverständnis“, das zu dem Diebstahl geführt habe, gleichzeitig aber wollte er sich der gewissen inneren Logik nicht entziehen, die zu diesem Bubenstreich geführt hatte. Die Diebe hatten sich inzwischen mit einem Telegramm zu Wort gemeldet, in dem es hieß: „Gemälde in Sicherheit gebracht – Werk vollendet...“

Wer weiß, vielleicht handelte es sich auch nur um einen cleveren Public-Relations-Trick; aber wie dem auch sei, der Vorfall in der Dwan-Gallery scheint mir bezeichnend für die New Yorker Saison 1969/70, die gegenwärtig „in füll swing“ ist, wie man so sagt. Die Galerien haben sich durch die Entwicklung von der Pop Art über die Minimal Art und Anti-Form-Bewegung bis hin zur Impossible Art (Conceptual oder auch Idea Art genannt) nicht aus der Ruhe bringen und schon gar nicht aus dem Geschäft drängen lassen.

Solange und soweit die Künstler der Avantgarde überhaupt noch etwas machen – sei es in der Wüste von Nevada, sei es am Strand einer der Westindischen Inseln, sei es am Himmel über dem Central Park oder sogar auf dem Meeresboden –, solange es noch irgend etwas mit Worten, Skizzen oder Photographien zu dokumentieren gibt, findet der New Yorker Kunsthandel (und nicht nur der New Yorker Kunsthandel) einen Weg, Geschäfte damit zu machen. Und es finden sich nach wie vor Sammler, die bereit sind, selbst bloße Ideen zu honorieren – solange sie nur irgendwie (an-) faßbar gemacht werden – und sei es in Gestalt eines Photos oder eines Fetzen Papiers, auf dem sie skizziert sind.