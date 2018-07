Die Bauern gelten in Deutschland schon lange als ein Berufsstand ohne viel Zukunft: Es gibt zuviele mit zuviel kleinen Bauernhöfen. Ziel einer wirtschaftlich sinnvollen Landwirtschaftspolitik müßte es sein, kleine Betriebe in größeren Einheiten zusammenzufassen, damit billiger produziert wird. Gleichzeitig müßte insgesamt weniger Boden landwirtschaftlich genutzt werden, denn sonst würden die Überschüsse ins Unermeßliche wachsen. Doch obwohl wir seit Jahren für die Flurbereinigung zahlen, ist das Ergebnis minimal: In zwölf Jahren nahm die landwirtschaftlich genutzte Fläche gerade um 3.2 Prozent ab, und dieser Rückgang an landwirtschaftlicher Nutzfläche wird durch den Produktivitätsfortschritt wohl mehr als kompensiert.