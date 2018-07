Inhalt Seite 1 — Das Gestern nicht vergessen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Beim Lesen des Artikels von Gräfin Dönhoff

Von Ryszard Wojna

Es gibt Menschen, die die Überzeugung, sie ließen sich von Kriterien der objektiven Moral leiten, so sehr verwirrt, daß ihr Blick für die wirkliche Welt getrübt ist und sie der Bezugspunkte beraubt werden, die es erlauben, das Gute vom Bösen zu unterscheiden – die also manchmal auf Positionen bekundeter Amoralität abgedrängt werden.

Ich schreibe dies, erregt durch den Leitartikel der Gräfin Dönhoff, der in der letzten Ausgabe der liberal-konservativen Wochenzeitung DIE ZEIT erschienen ist. Sowohl die Zeitung als auch die Verfasserin dieses Artikels haben eine besondere Position auf dem Zeitungsmarkt inne; sie geben Beweise von Ehrlichkeit und manchmal von Zivilcourage in der Beurteilung der westdeutschen und internationalen Wirklichkeit. Als eine um so schrillere Dissonanz muß uns das erscheinen, was unter dem Titel: „Dialog mit Polen – Schwierigkeiten bei der Verständigung“ erschienen ist. Ich schreibe „Dissonanz“, denn ich will nicht annehmen, daß dahinter eine bewußte Methode steckt.

Ausgangspunkt der Betrachtungen der Verfasserin ist ein Artikel in „Zycie Warszawy“, der vor zwei Wochen erschienen ist. Sie schreibt: „Man muß hoffen, daß ‚Zycie Warszawy‘ nicht die offizielle Reaktion ausdrückte, als die Zeitung recht hochmütig schrieb, Polen bedürfe keiner westdeutschen Formel, um in gesicherten Grenzen leben zu können, weil diese Grenzen schon gesichert seien, und zwar nicht durch Formeln. Man fragt sich: Wenn dies so ist, warum legen die Polen dann so entscheidenden Wert auf die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch Bonn?“

Gräfin, Sie sind eine allzu intelligente Frau und allzu gut informiert, um nach derartig – delikat ausgedrückt – groben Argumenten zu greifen. Sie passen nicht zu Ihnen. Sie wissen so gut wie wir, daß die Anerkennung der Grenze an Oder und Neiße durch die Bundesrepublik eine unerläßliche Grundlage für den Beginn eines Normalisierungsprozesses zwischen unseren Ländern ist. Das ist der Kern der polnischen Initiative.

Sie glauben doch nicht etwa, daß das Gefühl der Sicherheit im polnischen Volk abhängig ist von dieser oder jener Bonner Formel... Wir haben nicht den kleinsten Zweifel, daß die polnische Westgrenze unverletzlich ist, unabhängig von wessen Vorhaben in der Bundesrepublik auch immer. Die Anerkennung der Grenze durch die Bundesrepublik ist eine conditio sine qua non, die den Schlußstrich setzt unter das Verhältnis zwischen Polen und dem ganzen deutschen Volk – das heute in zwei verschiedenen Staaten lebt –, und zwar für den Zeitraum, der am 1. September 1939 begann.