An der Spitze der Arbeitgeberverbände steht nun Otto A. Friedrich; er hat eine

schwere Aufgabe übernommen.

Die Arbeitgeber in der Bundesrepublik blicken zurück auf zwei Jahre der fetten Gewinne. Nun beginnen für sie wieder harte Zeiten.

Wenn es auch bis jetzt keinerlei Anzeichen dafür gibt, daß die deutsche Wirtschaft im nächsten oder übernächsten Jahr den steinigen Weg in die konjunkturelle Talsohle antreten wird, so kann doch jetzt kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß der gleiche Wind, der den Arbeitgebern bisher so angenehm den Rücken stärkte, umgeschlagen ist und ihnen nun von vorn ins Gesicht blasen wird. Die Personalkosten werden erheblich steigen; die Erträge werden nicht unerheblich zurückgehen.

So ist es denn auch nur zu verständlich, daß das beherrschende Thema der Jahresmitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die in der vergangenen Woche in München stattfand, die Einkommenspolitik war. Die Arbeitgeber sehen im Jahre 1970 „eine bis dahin nie dagewesene Welle von Lohnforderungen auf sich zukommen“, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. Und sie sind der Meinung, daß nur eine äußerste Zurückhaltung der Gewerkschaften in der Lohnpolitik die Wirtschaft vor Rückschlag und Arbeitslosigkeit bewahren könne.

Es hat noch kein Jahr gegeben, in dem die Standes- und Interessenvertretung der Arbeitgeber es versäumt hat, an die Klagemauer zu treten und das garstige Lied von den zu hohen Löhnen anzustimmen. Das gehört nun wohl auch zu ihrem Geschäft. An der Jahreswende 1969/70 indes ist diesem Klagelied eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen.

Doch es wird wohl auch dieses Mal nicht ganz so schlimm kommen, wie die Arbeitgeber zu befürchten im Augenblick Veranlassung haben. Selbst wenn die Prognose, die der Sachverständigenrat in seinem jüngsten Jahresgutachten über die wahrscheinliche Entwicklung der Löhne und Gehälter im kommenden Jahr gegeben hat, . Wirklichkeit, werden sollte, werden sich die Gewinnmargen der Unternehmer immer noch in Größenordnungen bewegen, die um einige Prozente oberhalb des Nullpunktes liegen.