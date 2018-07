Inhalt Seite 1 — Die schwierige Balance Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mitbestimmung, Demokratisierung – das steht nun auf der Agenda überall im publizistischen und künstlerischen Bereich: in Verlagen, in Redaktionen, in Theatern; über den Stand der Dinge in den Funkhäusern berichtet hier Reinold E. Thiel.

Aber so sehr eine solche Demokratisierung als ein unbedingtes Desideratum erscheint, so unbestimmt sind sehr oft noch die Vorstellungen darüber, wie sie sich praktisch organisieren läßt: wer in welchen Fragen und mit welchen Befugnissen mitreden soll.

Weitgehende Einigkeit besteht über die sozusagen passive Seite der Sache: daß die Angestellten rechtzeitig informiert werden über Vorgänge in ihren Betrieben; daß sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Obwohl auch dieser primitivste Anspruch in vielen Fällen noch durchzusetzen ist, wird es aber wirklich schwierig erst dort, wo jene Tatsachen aktiv beeinflußt werden sollen.

Da ist in den privaten Betrieben zunächst das Problem der Mithaftung. Wenn Mehrheitsbeschlüsse an die Stelle einsamer Unternehmerentschlüsse treten: haftet dann das Kollektiv auch für den unter Umständen daraus entstehenden Schaden? Die Antwort zum Beispiel der „Literaturproduzenten“, daß nämlich die Arbeitnehmer in jedem Fall das größere Risiko tragen, bedeutet nur, daß auch sie das Problem für unlösbar halten. Die Arbeitnehmer haben in der Regel nicht das Kapital, um irgendeine Risikohaftung übernehmen zu können; hätten sie es, so wären sie eben keine Arbeitnehmer. Der Mitbestimmungswunsch stößt hier an eine undurchdringliche Grenze; nur dort besteht sie nicht, wo neue, kooperative Unternehmen gegründet werden; oder wo die Inhaber bereit sind, auf ihre Besitzrechte zu verzichten.

Wo der Demokratisierungswunsch nicht mit der Forderung nach Enteignung verbunden wird, muß er sich also von vornherein mit weniger abfinden. Aber auch dieses Wenigere, das sich innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung verwirklichen ließe, wäre noch eine ganze Menge, um so weniger zu verschmähen, als auch die sozialistischen Ordnungen bisher nur neue, rigorosere Hierarchien etabliert haben.

Es ist noch ein langer Weg. Er ist um so schwieriger, als sich der Elan immerfort selber zu dämpfen hätte, besonders dort, wo es um die eigentlichen Programmentscheidungen geht.

Denn erstens sind allgemeine Diskussionen mühsam und zeitraubend, so sehr, daß sie unter Umständen die Arbeit paralysieren. Zweitens ist nicht ausgemacht, daß sich in Kollektivbeschlüssen die Intelligenz der Beteiligten addiert. Drittens wäre es eine Pervertierung der Demokratisierung, wenn sie ihrerseits zu einem Instrument der Repression würde; wenn sie alles verhinderte, was mehrheitliche Billigung nicht findet.