Von Karl Heinz Wocker

London, im Dezember

Die Todesstrafe scheint auf die Briten eine besondere Faszination auszuüben. Der englische Sprachgebrauch kennt gleich zwei Bezeichnungen dafür: death penalty und capital punishment. Auch Gegner der Todesstrafe sind eine begrifflich umschriebene Gemeinschaft, sie sind abolitionists. Und keinen passenderen Zeitpunkt als die Vorweihnachtswoche konnte das britische Unterhaus finden für eine Debatte darüber, ob die versuchsweise Abschaffung dieses mittelalterlichen Strafmaßes in eine endgültige Entscheidung umgewandelt werden soll.

1965 hatte es der kleine graubärtige Labour-Veteran Sidney Silverman geschafft, das längst überfällige Gesetz durchs Parlament zu bringen. Er mußte eine Klausel in Kauf nehmen, wonach man sich nach einer Versuchsfrist von fünf Jahren noch, einmal zusammentun wolle, um die Erfahrungen auszuwerten. Im Herbst 1970 also müßte das Unterhaus die endgültige Entscheidung treffen. Das ist aber vermutlicherweise der ungefähre Zeitpunkt der nächsten Wahlen – eine unglückliche Nachbarschaft. Denn der Mann auf der Straße, von den Meinungsforschern angesprochen, ist natürlich auch in Großbritannien dafür, daß Mörder an den Galgen kommen. Vor allem die Frau auf der Straße spielt da eine unselige Rolle.

Innenminister Callaghan hat daher durchgesetzt, den Beschluß schon jetzt zu treffen. Die Erfahrung der letzten viereinhalb Jahre spricht nach seiner Meinung nicht dafür, daß der Fortfall der Todesstrafe zu vermehrtem Mord verleite. Er glaubt auch nicht, daß in den sechs Monaten, die noch an der vollen Fünf-Jahres-Frist fehlen, neue Anhaltspunkte auftauchen. Zudem geht es ohnehin nur um folgende Arten von Mord: Gebrauch der Schußwaffe; Ermordung von Polizisten und Gefängnispersonal; Mord in Verbindung mit Eigentumsvergehen.

Dies waren die Delikte, für die das Gesetz von 1957 die Todesstrafe durch den Strang bestimmte. Bei einem Wegfall des Silverman-Gesetzes träte es automatisch wieder in Kraft.

Die Fragwürdigkeit solcher Rubrifizierung von Morden kennt jeder Jurist. Ist ein Polizeibeamter, der sich wehren kann, etwa schutzwürdiger als ein Kind, das im Verlauf einer Vergewaltigung ermordet wird? Will nicht die Umfragemehrheit in Wirklichkeit die Todesstrafe für sehr viel mehr Delikte eingeführt wissen als es das Gesetz von 1957 festlegt? Darum müsse die Debatte gehen, so argumentieren die Gegner der Todesstrafe in Westminster und in der Publizistik, nicht um die verschiedenen Statistiken, die unterschiedlich auslegbar seien.