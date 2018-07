Nach wie vor sind die Schweizer Banken eine der großen Drehscheiben für internationales Kapital. Dank der Neutralitätspolitik des kleinen Alpenlandes gilt das „Konto in der Schweiz“ als besonders sicher. Schweizer Banken sind verschwiegen, und die Schweizer Regierung ist diplomatisch genug, fremde Steuerfahnder, auch wenn sie im Auftrag ihrer Regierung arbeiten, von den Schweizer Kontobüchern fernzuhalten. Nicht immer gelang das. Nach dem Zweiten Weltkrieg mußte die Schweiz die von Deutschen gehaltenen Konten den Alliierten offenbaren, wenn sie nicht selbst finanziellen Schaden erleiden wollte.

Doch darüber sprechen Schweizer Banken nur ungern. Heute werben sie mit dem Slogan: „Geld allein macht nicht glücklich, man muß es auch in der Schweiz haben.“ Tatsächlich wächst in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit das Bedürfnis, einen Teil des jeweiligen Vermögens außer Landes zu bringen. Daß – soweit es deutsche Staatsangehörige betrifft – auch steuerliche Gesichtspunkte dabei eine Rolle spielen, darf getrost unterstellt werden.

Die Bankiers J. Vontobel & Co. in Zürich unterrichten in einer Broschüre darüber, welche Bedingungen zur Eröffnung eines Kontos bei einer Schweizer Bank erfüllt werden müssen, und wie sich über dieses Konto Geschäfte abwickeln lassen. Grundsätzlich kann die Kontoeinrichtung auf schriftlichem Wege erfolgen. Die Banken sehen es allerdings lieber, wenn der Kontosuchende persönlich erscheint. Dies um so mehr, wenn er später größere Geschäfte mit der Bank abzuwickeln wünscht.

Sagenumwoben ist in diesem Zusammenhang das sogenannte Nummernkonto. Es ist keinesfalls so, daß der Kunde, der ein Nummernkonto zu eröffnen wünscht, seine Identität nicht preisgeben muß. Die Anonymität des Kontoinhabers kann gegenüber der Geschäftsleitung nicht aufrechterhalten werden. Das Nummernkonto hat aber den Vorteil, das der Kreis jener, der die Kontoinhaber kennt, kleingehalten wird. Den Angestellten der Bank bleibt der Inhaber eines Nummernkontos unbekannt. Sie wissen nicht, wer hinter den Nummern steht.

Nach den jüngsten Erfahrungen, die ein Kunde von Investors Overseas Services (IOS) mit seinem Nummernkonto in der Schweiz gemacht hat, empfiehlt sich eine sorgfältige Auswahl der Kreditinstitute, bei denen ein Nummernkonto eingerichtet werden soll. Der ehemalige Bonner IOS-Vertreter Bernhard Rayers weiß von einem IOS-Kunden zu berichten, der bei der Genfer IOS-Overseas Development Bank ein geheimes Nummernkonto einrichten ließ, aber dann von dem deutschen IOS-Chef Erich Mende ein Schreiben erhielt, in dem er als „Sehr geehrter FOF-Anleger“ angesprochen wurde.

Dieses Schreiben wurde dem IOS-Sparer zum Verhängnis, weil er im Zuge einer Vermögensauseinandersetzung mit seiner Ehefrau vor Gericht das Schweizer Guthaben verschwiegen hatte und nun wegen Meineid angeklagt wird. Denn seine Frau hatte Mendes Schreiben in die Finger bekommen. – So war es in „Capital“ zu lesen.

Üblicherweise werden auch von Schweizer Banken Name und Anschrift des Kontoeigentümers, seine Nationalität, sein Beruf und gegebenenfalls auch bevollmächtigte Drittpersonen registriert. Außerdem einigt man sich über die Behandlung der anfallenden Korrespondenz. Der letzte Punkt ist wichtig, wenn der Kontoinhaber in einem Lande lebt, in dem das Postgeheimnis nicht voll gewahrt wird.