Inhalt Seite 1 — Ein Pop-Roman von 1902 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Kesting

Sehr viele der schwächlichen Romane, die sich als Pop ausgeben, scheinen mehr einer Mode in der bildenden Kunst denn eigenem Antrieb zu folgen; sonst brave Schriftsteller bemächtigen sich heute gern der Themen von Comicstrips, ohne ihrem Vorbild eine andere Dimension hinzuzugewinnen. Wozu dann, so fragt man sich bei der Lektüre, die weitere Bearbeitung dieser Themen?

Weitaus erstaunlicher als all diese Werke und Machwerke erscheint mir die Ausgrabung

Alfred Jarry: „Der Supermann“, aus dem Französischen von Greta Tüllmann und Renate Gerhardt; Gerhardt Verlag, Berlin; 86 S., 18,– DM.

Alfred Jarry, das frühe Groteskgenie unseres Jahrhunderts, mit seinen „Ubu-Roi“-Dramen der Erfinder dessen, was man später das „absurde Theater“ nannte, hat sich schon um die Jahrhundertwende vorausschauend mit der Verformung des Menschen durch die Gigantomanie der Technik beschäftigt. Als es den Supermann und das Girl noch gar nicht gab, als jene Zivilisationserscheinung, die uns Europäern als „Amerikanismus“ importiert erscheint, noch in den zartesten Anfängen steckte, als die Superleistungen von Motoren und Menschen noch keineswegs die alltägliche Zeitungslektüre bildeten, hatte Alfred Jarry schon sein Thema beim Schopf und bearbeitete es in dem einzig adäquaten Stil, der ihm gebührt, dem der Surreal-Farce.

Das war um die Jahrhundertwende ein einzigartiges und mehr als erstaunliches Unterfangen. Wiegten doch die großen Industrie-Weltausstellungen die Menschheit noch in der Illusion, sie ginge, rein durch den Fortschritt der Technik, einem wunderbaren Säkulum entgegen. Jarry aber begriff, daß die Maschine in ihrer über die humanen Kräfte weit hinausreichenden Potenz die Menschheit auf ungeheuerliche Weise herausforderte, ja, daß der Mensch mit der von ihm selber hervorgebrachten Technik in ein Wettrennen geraten mußte, das ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellen würde. Das neue Jahrhundert, meinte Jarry, müsse sich selbst unter zwei maschinellen Modi begreifen, der Kraft und der Leistung.

Natürlich war, was er formulierte, eine Zukunftsvision, die er aber nur kurz vordatierte: auf das Jahr 1920. In der Tat ging die Entwicklung, entsprechend der der Technik, mit rasender Geschwindigkeit voran.