Von Carl Weiss

Südvietnam erscheint, wenn man den Fernseh-Bildern der letzten sechs Jahre glauben darf, als der ungeeignetste Urlaubsplatz auf der Welt. Etwas konsterniert betrachten wir daher eine Werbe-Broschüre, genannt „Life in Vietnam“, die von den Auslands-Missionen des kriegsgepeinigten Landes verteilt wird, und lesen im Juli-Heft 1969 dieser periodischen Publikation unter anderem: „Der Besucher ist gleich bezaubert von der leichten Atmosphäre in den Straßen der Haupstadt Saigon, von den Straßen-Cafés, den hervorragenden französischen Restaurants ... die ständig frisches Gemüse aus den üppigen Berggebieten ... bekommen. Die Erholungsgebiete dort strahlen europäischen Charme aus mit ihren malerischen Straßen und ihren wunderschönen Stränden.“ – Wir erkundigten uns nach der Wahrheit bei einem, der Vietnam nicht nur seit Jahren kennt, sondern der auch mitverantwortlich ist für die oben erwähnten, alles andere als „bezaubernden“ Fernsehbilder. Carl Weiss, der „Life in Vietnam“ kommentiert, war lange Zeit ZDF-Korrespondent für Asien.

Zu den vielen Ratschlägen, die die Amerikaner ihren Schützlingen in Vietnam – zumeist erfolglos – geben, gehört seit Jahren auch dieser: „Ihr müßt euer Image im Ausland aufpolieren!“ Das Saigoner Regime tut dafür so gut wie nichts, wenn man absieht von einer ganz geschickten Öffentlichkeitsarbeit bei den befreundeten Nationen Südkorea, Thailand, Formosa und den Philippinen. Für eine im Westen wirksamere Werbung fehlt Südvietnam das Geld und das geschulte Personal.

„Life in Vietnam“, immerhin ein Versuch, ein in Saigon in englischer Sprache rührend schlecht gedrucktes Heftchen, spricht über diesen Mangel Bände. Es ist ein Mittelding zwischen Regierungs-Bulletin und Vergnügungsanzeiger; es hat sich vorgenommen, den Krieg und alles Elend zu ignorieren; es trällert im Stil provinzieller Reiseprospekte aus der Vorkriegszeit, die wohl als einzige zum Abschreiben vorhanden waren, sein armes, kleines Liedchen vom Ferienglück – für eine Leserschaft, deren Anspruch die Verfasser in Saigon nicht kennen können, weil sie Touristen, „richtige“, sorglose, verwöhnte Devisenbringer, leibhaftig wohl noch nie gesehen haben. Im Grunde ist dieses Werbeheft für die GI’s gemacht, die aus den Barackenlagern der stacheldrahtgesäumten Provinznester alle paar Monate übers Wochenende zu „Rest & Recreation“ in die Hauptstadt oder in die ehemaligen Badeorte an der Küste kommen und die daraus wenigstens ein paar Nachtklubadressen entnehmen können.

Zur Begrüßung schreibt „Life in Vietnam“: „Der Flugplatz Tan Son Nhut in Saigon wurde 1961 für den internationalen Düsenverkehr freigegeben und ist einer der am meisten besuchten Flughäfen der Welt. Tausende von Passagieren landen hier mit den regulären Maschinen internationaler Fluggesellschaften wie Air France, U.T.A. und PAA. Andere wichtige Gesellschaften sind Cathay Pacific Airways, Thai International und Air Vietnam.“

Das stimmt. Fünf internationale Linien (oder inzwischen schon sieben, wenn ich es recht erinnere) sind ja auch nicht viel. Nebenan im friedlichen Bangkok landen täglich an die dreißig. Und „Tausende Passagiere“! In Hongkong, weiter östlich, sind es jährlich anderthalb Millionen. Soviel zur Relation.

Unsere Maschine hat in Tan Son Nhut aufgesetzt, und nun rollen wir schon seit zehn Minuten an abgestellten Militärflugzeugen vorbei, an Schrottbergen zerschossener Armee-Hubschrauber, an Granatenstapeln, und vor und hinter uns starten und landen sie, im Abstand von dreißig Sekunden, und neben uns rollt ein Jagdflugzeug herein, dem hängt am rechten Flügel, halb ausgeklinkt und schlenkernd, noch eine Bombe.