In der ZEIT Nr. 24 (vom 13. Juni dieses Jahres) berichteten wir über die Ausbildung am „Sprachen- und Dolmetscherinstitut München“, einer hochangesehenen Privatschule. Wir erwähnten bei dieser Gelegenheit, daß es in unserem Land noch drei weitere, ebenso renommierte Institute gebe, ohne allerdings auf sie einzugehen. In einer Fülle von Leserbriefen, in denen sich großes Interesse am Sprachunterricht im allgemeinen zeigte, wurden besonders Informationen über jene drei anderen Institute gewünscht: Also:

Alle drei Institute sind in Fachkreisen sehr bekannt, bei Laien eher unbekannt; denn sie werben nicht. Es sind Universitäts-Institute in Germersheim (es gehört zur Universität Mainz), in Heidelberg und, als drittes (dem Alphabet nach, nicht im Rang) in Saarbrücken.

Alle drei verlangen das Abitur. An allen dreien sind sechs Semester – auf dem Papier – vorgesehen; in Wirklichkeit dauert die Ausbildung mindestens acht Semester. Überall beginnen Dolmetscher und Übersetzer mit vier gemeinsamen Semestern; und überall überwiegen die examinierten Übersetzer bei weitem die examinierten Dolmetscher. Der Übersetzer kann sich auf ein Fachgebiet spezialisieren, während der Dolmetscher gute Allround-Kenntnisse haben muß – außerdem muß er reden können.

An allen drei Universitäten muß man zusätzlich zu den Sprachen ein nichtsprachliches Nebenfach belegen. In Germersheim und Saarbrücken zahlt man 160 Mark pro Semester, in Heidelberg 185 Mark.

*

Die Institute in Stichworten:

In Germersheim werden 850 Studenten (75 Prozent sind Studentinnen) von siebzig Lehrkräften unterrichtet, und zwar in Englisch, Amerikanisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch und Arabisch. Polnisch und Serbokroatisch können als sogenannte „zweite Sprachen“, also als Nebenfach studiert werden.