Von Friedhelm Gröteke

Zwei widersprechende Ansichten über die künftige Wirtschaftsentwicklung Italiens werden in der italienischen Öffentlichkeit zitiert und kommentiert. Nach dem letzten EWG-Bericht über die Wirtschaftslage in den einzelnen Ländern wird die Hochkonjunktur in Italien auch nach Beendigung des jetzigen Sozialkon-– fliktes anhalten Der Bericht warnt nur vor zu hohen Preissteigerungen und empfiehlt monetäre Restriktionsmaß nahmen. Auch die römische Regierung spricht Zumindest offiziell noch davon, daß die Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr nicht stagnieren wird.

Dagegen setzt das Ergebnis der letzten vom renommierten ISCO-Wirtschaftsforschungsinstitut vorgenommenen Konjunkturerhebung ein grelles Warnsignal Erstmals seit Beginn des zweiten italienischen Nachkriegsbooms fallen die Investitionen, und Erstmals tendieren die Erwartungen der Unternehmer für die nächsten drei bis vier Monate mehr zu einer Verminderung der Investitionen als zu meiner Verstärkung.

Schon werden Stimmen laut, die Italiens Wirtschaft auf eine zweite Krise zusteuern sehen. Die erste Konjunkturkris 1963/1964 wurde durch übertriebene Lohnst eigerungen ausgelöst. Es dauerte einige Jahre, bis die Wirtschaft des Landes wieder in einen normalen Produktions- und Verbrauchsrhythmus uns hereinfand.

Will das südlichste LWG-Mitglied, das bei ein wenig höherer Bevölkerungszahl als die Bundesrepublik nur die Hälfte unseres Brutto-Sozialproduktes erzeugt, erneut über seine Verhältnisse leben? fragen besorgte Wirtschaftsfachleute. Oder handelt es sich bei den inzwischen in vielen Branchen bereits durchgesetzten Grundforderungen des „heißen Herbstes“ nur um notwendige Anpassungsmaßnahmen in ei sozial zurückgebliebenen Volkswirtschaft? Sind Lohnerhöhungen um 40 bis 50 Prozent in den kommenden drei Jahren, die 40-Stunden-Woche und günstigere Produktionsprämien Steigerungen, die der Konjunktur keinesfalls schaden, sondern sogar einen günstigen stimulierenden Einfluß auf die Inlandsnachfrage ausüben?

Ließe sich die Politik abs dieser Frage ausklammern, dann wäre eine Antwort nicht gar so schwer. Italiens Wirtschaft ist erstaunlich elastisch. Geradezu „japanische Zuwachsraten könnten unter günstigen Bedingungen sogar für einen längeren Zeitraum die Regel sein. Da die Preise in den beiden vergangenen Jahren beson-

ders stabil geblieben sind und die wichtigsten Handelspartner Italiens zur Zeit ebenfalls kräftige Preissteigerungswellen erleben, würden die ansehnlichen Lohnkostenerhöhungen auch dem Export nicht allzuviel ausmachen. Der Süden Italiens bildet zudem noch ein großes, kaum genutztes Arbeitskräfte- und Absatzreservoir. Theoretisch wäre die Elastizität der Produktionsmittel sehr groß.