Inhalt Seite 1 — Im Winter, wenn es schneit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Das ist das Schöne am Winter: man weiß genau, wer es ist, der da früh am Morgen klingelt. Der Nachbar ist es; Schnee am Stiefel, Eis im Bart und atemlos. „Hören Sie...“, sagt er.

Ich unterbreche ihn jovial und hilfsbereit: „Komme schon! Ist es wieder die Batterie?“

Er schüttelt den Kopf, also ist das Türschloß eingefroren oder die Tür, die Handbremse, der Anlasser, die Wischer, das Getriebe, die Hupe, der Kofferraum, das Radio, die Lichtmaschine, der Verteiler... wie gesagt, man weiß jetzt immer ganz genau, warum wer morgens klingelt.

„Haben Sie eine Wünschelrute?“ fragt er. Die hat hier auf dem Land fast jeder; irgend etwas wird immer gesucht. In der Stadt sind die Grundstücke kleiner, übersichtlicher. Schlimmstenfalls gibt der Städter eine Anzeige auf: „Wertvoller Öltank, Erinnerungsstück, 10 000 Liter, zwischen Kantstraße 31 und 33 abhanden gekommen. Der ehrliche Finder wird gebeten ...“ Aber die Dorfbewohner lesen keine Zeitungen, weil sie die Hühnereier darin einpacken müssen.

Heute nun sucht der Nachbar sein Auto, das unter dem Neuschnee der letzten Nacht verschwunden ist.

Wir stampfen also los, und schon nach einem Kilometer reißt es mir fast die Rute aus der Hand. „Haben Sie hier geparkt?“ frage ich mißtrauisch, denn hier wachsen im Sommer meine Erdbeeren. Die Straße ist weiter westlich.