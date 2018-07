Inhalt Seite 1 — In der Kosmosgondel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Am schönsten sind die Waffeln. Fünfzig elektrisch betriebene Waffeleisen brutzeln ständig, zwei Frauen mit Eimern voller Teig und Schöpfkellen, ein Mann streut Puderzucker und verkauft die Waffeln, groß wie Schuhkartons, das Stück für 25 Pfennige. Er heißt, wie ein Schild in seiner Bude ausweist, Werner Urban und wohnt in der Puschkinallee 14. Vor seinem Geschäft drängeln sich die Leute, sie kaufen gleich fünf oder acht oder zehn Waffeln, und es dauert eine halbe Stunde, bis man vom Ende der Schlange zur Puderzucker-Streubüchse vorgerückt ist. Beim Anstehn zählen die Kinder ihr Geld, und ein Mädchen sagt zu seiner Freundin: "Marlies, du brauchst doch noch was für’n Bus zurück." Aber Marlies ißt lieber eine Waffel mehr und sagt: "Ach, da loof ick ja!"

Da wird sie weit zu laufen haben, denn der Ost-Berliner Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr nicht wie früher auf der Karl-Marx-Allee im Stadtinnern, sondern hinter dem Treptower Park im Plänterwald. Wer mit der S-Bahn herankommt, hat einen schönen Fußmarsch vor sich, dessen letztes Stück über vereiste Wege geht. Hier im Plänterwald ist zum 20. Jahrestag der DDR ein Kulturpark entstanden, mit einem riesigen Riesenrad, mit Achterbahn und Kosmodrom, Kosmosgondel und Interkosmos-Bahn, Raupenbahn und Bobbahn mit Kinderkarussells und Autoscootern. Die meisten dieser Fahrgeschäfte sind neu; es wird erzählt, sie stammen aus Westdeutschland.

So richtig, weihnachtlich ist eseigentlich nicht im Kulturpark. Natürlich, die Kinder haben immer ihren Spaß beim Ponyreiten und in der Karussell-Feuerwehr, mit Zuckerwatte und kandierten Äpfeln. Aber der Platz ist groß, man muß weite Flächen überqueren, es fehlt an Intimität und Trubel, man hört selten Musik und Kinderlachen, alle Geräusche verflüchtigen sich in der dunklen Weite. Zum Ausgleich wurde an der Bockwurstbude ein Lautsprecher angebracht, der den Hungrigen Weihnachtslieder ins Ohr brüllt, daß sie noch lange Zeit hinterher die Engel singen hören. Würstchen, Brühe und Broiler, wie man Brathühnchen hier nennt, werden im Dunkeln zubereitet, denn in der DDR wird Strom gespart, die Kapazitäten reichen nicht für den Winter; auch einige Bahnen und Autoscooter sind außer Betrieb.

Ein vereinsamter Weihnachtsmann tapst herum, er ist Statist für Erinnerungsphotos. Dafür gibt es viele Polizisten, die Doppelstreife laufen, und man fragt sich, was sie eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt suchen. Wollen sie darauf achten, daß die "Marktordnung für den Berliner Weihnachtsmarkt 1969" mit 17 Paragraphen eingehalten wird? Trotzdem geht es nicht reibungslos. Auf einer Rennbahn für Elektroautos gibt es ständig Kollisionen, durch die der Betrieb aufgehalten wird. Der Ton, in dem die Ansager mit ihrem Publikum reden, ist alles andere als freundlich.

Reibungsloser funktioniert dagegen ein Fahrzeug Marke Eigenbau, das offenbar einen Satelliten darstellen soll. Ein kleiner Pritschenwagen ist verkleidet und bemalt worden, er sieht beinahe aus wie ein Schützenpanzer aus Pappe, mit kleinen Gucklöchern, aufgesetzten Halbkugeln, durch ein kleines Türchen steigen die Kinder ein, etwa acht haben Platz. Das Ding tuckert los, eine Runde in einer Sandarena. Wer nicht recht weiß, was das soll, den belehrt eine Aufschrift: "Interkosmos 1, Satellit der Freundschaft. Die sozialistischen Länder starteten am 14. 10. 1969 gemeinsam einen Erdsatelliten zur Erforschung des kosmischen Raumes."

Auch sonst ist vieles östlich ausgerichtet. Da sind polnische und bulgarische Spezialitätenrestaurants, im Freien wird Kesselgulasch zubereitet, und einen Vietnambasar gibt es natürlich auch, aber der ist geschlossen. Wenn die Kinder sich aufwärmen, und ausruhen wollen, können sie in die Bastelstraße gehen. Als der Weihnachtsmarkt noch an der Karl-Marx-Allee war, stand dafür der "Zentrale Klub der Jugend und Sportler" zur Verfügung; im Plänterwald müßte, man erst langgestreckte Häuschen mit Pappwänden errichten. Drinnen sitzen die Kinder, versunken in ihre Welt, und bedienen sich mit Farbe und vorgefertigten Bastelteilen. Holzfiguren können sie bauen und bemalen, Weihnachtsbaumschmuck und für die Mutter eine hölzerne Käseschachtel, in die mit feinen Lötkolben vorgezeichnete Muster gebrannt werden.