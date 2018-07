„Kristallwelt“, Roman von J. G. Ballard. Vor der westafrikanischen Küste liegt eine Insel, die in ein schweres, dunkles Licht getaucht ist, einen intensiven, gespenstischen Glanz ausstrahlt und wo ein phantastisches, mysteriöses Naturereignis alles bannt und verwandelt, die Grenzen zwischen Menschen und Phantomen, Wirklichkeit und Phantasmagorien, Tatsachen und Halluzinationen verwirrt und aufhebt. Ein Lepra-Arzt kommt dorthin und kann sich der geheimnisvollen Anziehungskraft jenes unaufhaltsamen Prozesses, der die ganze Insel, die Flüsse, den Dschungel, die Tiere und auch Menschen in funkelnde, verlockende und gefährliche Kristallgebilde verwandelt, nicht mehr entziehen. Die Kristallisation bestimmt alles Leben auf der Insel, und dieses Leben wird immer traumhafter und phantastischer, Dinge und Menschen verlieren ihre Zeitgebundenheit, Identität und Materialität. Alles ist gefangen vom Zauber und Schrecken, von der Zerstörung und Schönheit der Kristallwelt, wo es nur noch Kühle, Erstarrung und Glitzern gibt, unbewegliche, unveränderliche Zonen zwischen Licht und Schatten. Dieser romantische, an dezenten Symbolismen, erotischen Reizen, psychodelischen und kinohaften Bildern reiche Science-Fiction-Roman (geschrieben 1966) gehört zu den hervorragendsten des Genres und reicht weit über es hinaus. Vor allem auch deswegen, weil seine eindrucksvolle Rhetorik immer präzise und kalkuliert ist, die Kontradiktionen, Kontraste und Attraktionen von den balancierenden und vielfältig oszillierenden Kräften einer wahnhaften Imagination und einer konkreten Sprache getragen und animiert werden. (Marion von Schröder Verlag, Hamburg/Düsseldorf; 216 S., 10,– DM)

Siegfried Schober

„Die Ehe der Maggie Hobart“, Roman von Taylor Caldwell. Eine Frau hat einen richtigen Mann gewonnen, der sie herzhaft liebt. Doch sie verzehrt sich an seiner Seite in Sehnsucht nach einem schwächlichen Feingeist. Als Scarlett O’Hara in „Vom Winde verweht“ ihren Irrtum einsah, war nichts mehr zu ändern. Doch Margaret Hobart, die Heldin dieses Romans, darf das Versäumte glücklicherweise nachholen. Die märchenhaft fruchtbare Taylor Caldwell, deren Paraderoman „Einst wird kommen der Tag“ heißt, läßt ihr Landvolk aus dem vorigen Jahrhundert gern in Wut geraten. Nachbarliche und verwandtschaftliche Haßgefühle heizen die Geschichte an. Die inneren Regungen der Gegenspieler müssen nicht – wie anderswo – mühsam erraten werden: „Wäre er nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, er hätte aus ihren Worten einen endgültigen Abschied herausgehört, aber in seiner Selbstgefälligkeit nahm er sie trotz aller Verzweiflung begierig auf.“ (Paul Neff Verlag, Wien/Berlin; 240 S., 14,80 DM)

Christa Rotzoll

„Das französische Theater vom Barock bis zur Gegenwart“, herausgegeben von Jürgen von Stackelberg. Die zwei Bände enthalten 31 Interpretationen, zu denen 24 Romanisten die Federn, gespitzt haben, von Rotrous Märtyrertragödie „Saint Genest“ bis zu Ionescos absurdem „Rhinoceros“. Dazwischen viel Corneille, Racine, Molière. Solche Sammelwerke sind seit einigen Jahren beliebt; der gleiche Verlag hat die deutsche Literatur unter Benno von Wieses Geleit schon durchgeforstet. Man denkt wohl an Studenten und Studienräte als Leser, Liebhaber von „Sekundärliteratur“. Für den Theaterbesucher ist die französische Dramenvergangenheit auf weite Strecken so tot wie die deutsche. Die Einführung des Herausgebers verknüpft geschickt die Epochen, das Vorwort verweist auf die Methodenvielfalt der Wissenschaft und gibt zu bedenken, daß angesichts des raschen und revolutionären Fortschreitens der Forschung mit einer Gesamtdarstellung nicht so bald zu rechnen sei. Von revolutionären Anwandlungen legen die beiden Bände freilich kein Zeugnis ab; neben manchem Vorbildlichen zeigen sich alle Schwächen und Verlegenheiten der angeblich „werkimmanenten“ Interpretation: Isolierung des Gegenstandes, Umständlichkeit der Inhaltsangaben, Klügeleien über Komposition, altmodische Erörterung von Bühnenkonflikten. Selten wird am Einzelstück Entwicklung demonstriert, wie bei Hans Robert Jauß, der am Geizhals Molières in raschem Überblick den Wandel der Lach-Anlässe beschreibt. Köstlich zu lesen in einer weithin hölzernen Stilumgebung Harald Weinrichs Studie über den „Seidenen Schuh“. Sie läßt das üblich Metaphysische beiseite und bietet philologische Leckerbissen, wie beispielsweise die Parallele zwischen dem von Proëza geopferten Seidenen Schuh und dem von Don Rodrigo eingebüßten einen Bein. (August Bagel Verlag, Düsseldorf; 408 und 426 S., zus. 54,– DM) Werner Ross

„Abschied von Michalik“ von Peter O. Chotjewitz, mit farbiger Originalgraphik von Klaus Endrikat. Was sich als konventionell erzählte kombinierte Ehebruch- und Detektivstory anließ, entpuppt sich bald als ironische Strukturspielerei mit vertauschbaren Unpersonen, mit Handlungs- und Satz-Versatzstücken, Schachtelungen und Wiederholungen; Michalik entschließt sich, definitiv ein anderer zu werden, und die Geschichte erstarrt zusehends zur Häufung sinnentleerter Formeln, zum dekorativen Sprachmuster. Daß Chotjewitz sich noch in anderlei Schreibe versucht, zeigen die beiden weiteren beiläufigen Texte in diesem bibliophil aufgemachten Bändchen: Im einen wird die alte Geschichte von Lots Weib nacherzählt, respektlos räsonierend und mit eigenwillig-aktualisierenden Kommentaren, ganz witzig; und der andere ist ein wortreicher, kühn metaphorischer Hymnus auf Säufer, Penner, Gammler, den „riesigen Vogelmisteinbruch menschlicher Existenz“ im Underground des „Bärenauges“ Berlin, ein bißchen fäkalisch, ein bißchen pathetisch, mit einem distanzierenden Schlußschnörkel: „Ich aber gehe zurück an meinen warmen Schreibtisch und lasse euch hier weiterstinken.“ (Broschur 9, Eremiten-Presse, Stierstadt; 40 S., 6,80 DM) Rainer Zimmer

„Permanente Revolution von Marx bis Marcuse“, acht Essays, herausgegeben von Leonhard Reinisch. Der Titel dieses Buches, das nach Auskunft seines Herausgebers die Bedeutungsnuancen des Begriffs „permanente Revolution“ und Bewegungen der Gegenwart aufzeigen soll, führt in die Irre. In den meisten Beiträgen taucht er nicht einmal auf. Diese liefern allenfalls mehr oder weniger brauchbare Informationen über die revolutionäre Theorie und Praxis der verschiedenen Befreiungsbewegungen. Sachdienliches zum Begriff der „permanenten Revolution“ ist einzig aus dem Beitrag von Joachim Schickel über Mao zu erfahren. Bemerkenswert auch der Aufsatz von Jean Améry über Frantz Fanon. Eine einzige Katastrophe ist der sozusagen grundlegende Essay von Nikolaus Lobkowicz über Linkshegelianismus, Marx, Lenin und Trotzki. Lobkowicz ist Ordinarius für politische Philosophie an der Universität München und gehört allem Anschein nach zu den antikommunistischen Marx-Spezialisten. Warum überhaupt eine Revolution? fragt dieser einfallsreiche Politologe, für den die Welt offenbar zu jeder Tageszeit in Ordnung ist. Und der Herausgeber, Redakteur am Bayerischen Rundfunk, tut im Vorwort kongenial das Seine, indem er erläutert: „So ist Lebendigsein des Menschen nichts anderes als permanente Revolution.“ Schön wär’s. (Verlag Georg D. W. Callwey, München; 152 S., 9,80 DM) Helmut Salzinger