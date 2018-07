/ Von W. D. Sokolowski

Zum dritten Mal in sieben Jahren ist Marschall Sokolowskis „Militär-Strategie“ umgearbeitet worden (Sokolowski ist inzwischen verstorben). Noch immer wird China nicht erwähnt. Die Gegner: das sind die USA und die Bundesrepublik.

Die Frage nach dem Wesen des Krieges spielt bei der Lösung aller grundsätzlichen theoretischen und praktischen Probleme eine maßgebliche Rolle. Diese Frage steht auch bei der Klärung des Charakters jedes bestimmten Krieges im Vordergrund. Eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf diese Fragen geben die Thesen des historischen Materialismus, die marxistisch-leninistische Lehre vom Krieg und die wichtigsten Programmdokumente der kommunistischen und Arbeiterparteien, die für deren theoretische, politische und praktische Tätigkeit unter den gegenwärtigen Bedingungen maßgebend sind. Die militärischen Ereignisse unserer Epoche bestätigen die Richtigkeit der marxistisch-leninistischen Auffassung über das Wesen des Krieges sowie über die Ursachen und Bedingungen für den Ausbruch.

Dieser Grundsatz muß besonders deshalb hervorgehoben werden, weil in letzter Zeit in Anbetracht der Verschärfung des ideologischen Kampfes in der internationalen Arena die Ideologen des Imperialismus, Revisionisten und Dogmatiker verschiedener Richtungen den Angriff auf den Marxismus-Leninismus beträchtlich forciert haben. Ihre Angriffe richten sich unmittelbar auch auf militärpolitische Fragen. Im Westen haben die Militärideologen des Imperialismus ihre Tätigkeit verstärkt und propagieren verschiedene „neue“ militärphilosophische Theorien, die Aggressionskriege unter der Flagge des Antikommunismus rechtfertigen sollen.

Der Leninsche Hinweis, daß der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen, gewaltsamen Mitteln ist, bedeutet, daß Krieg nicht gleichbedeutend mit Politik überhaupt ist, sondern nur einen Teil davon darstellt und daß die Politik, abgesehen vom Krieg, über ein großes Arsenal verschiedenartiger gewaltloser Mittel verfügt, mit deren Hilfe sie, ohne zum Mittel des Krieges zu greifen, ihre Ziele durchzusetzen vermag. An diesem Grundsatz halten sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die Sowjetregierung, indem sie die Westmächte dazu auffordern, alle internationalen Streitfragen durch Verhandlungen und nicht durch Krieg zu lösen.

Die Theorie der sowjetischen Militärstrategie berücksichtigt die Tatsache, daß der Krieg gegenüber den anderen Mitteln der Politik spezifische Besonderheiten aufweist. Die gegenwärtige Epoche ist durch ein gewaltiges Anwachsen der Produktivkräfte der Gesellschaft gekennzeichnet, das die Entwicklung neuer Massenvernichtungsmittel mit ungeheurer Schlagkraft zur Folge hatte, sowie durch radikal veränderte Bedingungen des politischen Kampfes, die vor allem auf die Entstehung des sozialistischen Weltsystems zurückzuführen sind.

Unter diesen Verhältnissen werden die politischen Ziele der kämpfenden Parteien im zukünftigen Weltkrieg nicht nur durch Zerschlagung der Streitkräfte, sondern auch durch eine vollständige Desorganisation der Wirtschaft des Gegners und durch Einwirkung auf die Moral seiner Bevölkerung erreicht werden. Daher treten jetzt das Wesen des Krieges als Fortsetzung der Politik durch Anwendung von Waffengewalt und die spezifischen Besonderheiten des Krieges noch klarer in Erscheinung als in der Vergangenheit, und die modernen Mittel der Gewaltanwendung erlangen immer größere Bedeutung.