„Ich wünsche, daß die europäischen Verhandlungen, die im Laufe des nächsten Jahres beginnen dürften, beweisen, daß England wirklich entschlossen ist, sich Europa zuzuwenden.“ Dies erklärte der französische Statspräsident Georges Pompidou am Montagabend in einer Fernsehansprache an das französische Volk. Pompidou betonte, er habe bereits zu Beginn seiner Amtsübernahme angekündigt, daß Frankreich kein Veto gegen den britischen EWG-Beitritt erheben werde.

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache lobte Pompidou das Ergebnis der EWG-Gipfelkonferenz von Den Haag. Bei dieser Zusammenkunft sei ein Klima gegenseitigen Verständnisses zwischen den sechs Mitgliedern der Gemeinschaft deutlich zutage getreten. Ferner habe die Konferenz die Festigkeit der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und der Bundesrepublik bewiesen, so wie General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer sie eingeleitet hätten. Staatspräsident Pompidou sagte zur europäischen Entwicklung, jeder fühle die Notwendigkeit einer immer engeren Bindung zwischen den europäischen Staaten und die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, währungspolitischem, wissenschaftlichem und technischem Gebiet zwischen den Ländern des Gemeinsamen Marktes. Jederman verspüre auch die Notwendigkeit, auf dem Wege einer von Verzichten freien Einigung entschlossen voranzuschreiten. Diese Einigung müsse auf dem Vertrauen, auf den Realitäten und auf engen Beziehungen zwischen verantwortlichen Regierungen bestehen, „die bereit sind, sich selbst gemeinsame Disziplin aufzuerlegen“.

Bundeskanzler Brandt hat in Bonn bei der Eröffnungssitzung des Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa auf Fortschritte in der europäischen Frage gedrängt. Brandt erklärte, es müßten vor allem neue Wege und Verhandlungsformen gefunden werden, um in Europa vorwärts zu kommen.