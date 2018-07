Flugreisen: IT-Reisen (mit Linienflugzeugen) von allen deutschen Flughäfen; Buchungen in den Reisebüros. Airtours international bietet im Rahmen der Städtereisen an: ab Frankfurt sechs Übernachtungen ab 419 Mark, oder V/ochenendreisen mit nur zwei Übernachtungen: ab München für 312 Mark. IT-Touristik-International fliegt ab Hamburg, sechs Übernachtungen, Zimmer (Bad) mit Frühstück ab 523 Mark.

Bahnreisen: Die Hapag-Lloyd-Reisebüros haben eine Städtereise in ihrem Angebot: zum Beispiel von Stuttgart aus für 233 Mark; in dem Preis enthalten sind Bahnfahrt, fünf Übernachtungen und Frühstück. (Diese Reisen können aber auch von allen anderen Bahnhöfen der Bundesbahn aus angetreten werden.) Im Rahmen einer Osterreise (vom 23. März bis 4. April) bieten Rotala-Reisen, Bonn, einen Sieben-Tage-Aufenthalt in der „Ewigen Stadt“ an. Preis: 567 Mark ab Dortmund (Zustieg in anderen Bahnhöfen möglich); eingeschlossen sind Vollpension, vier Stadtrundfahrten mit deutschsprachiger Führung und Ausflüge.

Busreisen: Kaum ein Veranstalter von Omnibusreisen läßt auf seinen Italienfahrten Rom aus. Die Reise wird in der Tiberstadt in der Regel gleich für mehrere Tage unterbrochen. Eine Zwei-Wochen-ltalien-Rundreise mit vier Tagen Rom zum Beispiel kostet bei Klinger Reisen (Frankfurt) 575 Mark.

Studienreisen: Rom ist ein klassisches Ziel der Studienreisegruppen. Der Besuch der historischen Bauten und Denkmäler unter wissenschaftlicher Führung kostet bei den Studienfahrten deutscher Akademiker, Prof. Dr. Kutscher, München, 1320 Mark. Reisetermine: 15. bis 24. Mai und 2. bis 11. Oktober (Flugreise). Bei Athena-Reisen, Hamburg, kosten neun Tage Rom (wissenschaftliche Reiseleitung, Halbpension) ab München 463 Mark als Bahn- und 640 Mark als Flugreise. Dr. Tigges veranstaltet Bahn- und Flug-Kulturreisen nach Rom ab 398/543 Mark (von Frankfurt aus, Halbpension und Reiseleitung) ab 3. April.

Reiseführer: Polyglott, 64 Seiten, 4,80 Mark; Nagel (22 Rundgänge in Rom), 6 Mark; Storti (3 Tage in Rom), 131 Seiten, 6,50 Mark; Reclam Kunstführer Rom und Latium, 598 Seiten, 23,80 Mark.