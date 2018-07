Wenn sie herkommen, wissen sie nicht einmal, wie man einen Kochlöffel richtig hält – aber wenn sie wieder gehen, können sie ein großes Menü zubereiten! Die Köchin vom Töchterinternat Stahmer ist zufrieden mit ihren Schülerinnen.

Intern spricht man von „Bräutekursen“, offiziell von Kurzlehrgängen. Gemeint sind Kurse, in denen junge Mädchen in Zwei- oder Dreimonatslehrgängen mit den Realitäten eines künftigen Hausstandes vertraut gemacht werden. „Töchterinternat“ und „Bräutekurs“ – das klingt verstaubt, fast lächerlich. Aber nur diese Bezeichnungen sind antiquiert, alles andere hier ist durchaus sinnvoll.

Hauswirtschaftliche Kenntnisse sind bei „höheren Töchtern“ oft recht mangelhaft. Heutzutage sprechen sie zwar perfekt Englisch, kennen die Integralrechnung und können Autofahren. Vom Haushalt aber, den ja fast alle – ob nun allein oder mit einer, eigenen Familie – einmal haben werden, wissen sie so gut wie nichts. Ein Mädchen kann sich das Nötige im Do-it-yourself-Verfahren aneignen, was aber wegen zahlreicher Anfangsfehler kostspielig wird, oder es kann die Mutter fragen, was jedoch im allgemeinen miserabel ausgeht. Warum sich also scheuen, es gleich richtig und mit System zu lernen?

Daß viele diese Möglichkeit wählen, zeigt die Frequentierung der entsprechenden Kurse an der Stahmer-Schule. Billig allerdings ist diese Schule, die landschaftlich besonders schön liegt, nämlich in Aschau im Chiemgau, nicht: Pro Monat muß die Kurz-Kursteilnehmerin – alles inklusive – 645 Mark bezahlen. Daß für dieses Geld aber auch etwas „geboten“ wird, mag die Tatsache beweisen, daß sich keineswegs nur Elite-Bräute einschreiben, sondern Mädchen aus allen Schichten.

Gertrud Stahmer, eine tüchtige Schwäbin in mittleren Jahren, hat es verstanden, die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu nutzen. Vor zwölf Jahren kam sie mit wenig Geld und ohne Berufsausbildung nach Bayern; die Familie mußte ernährt werden, Haushalt kannte und konnte sie – also eröffnete sie eine kleine Haushaltungsschule mit Internatsbetrieb. Heute ist die Schule staatlich anerkannt, neben der einjährigen Haushaltungsschule für Mädchen von 14 bis 20 Jahren entstanden Halbjahreslehrgänge (ohne Altersbegrenzung nach oben), und die erwähnten Kurzkurse. Eine Kinderpflegerinnenschule (Ausbildungszeit: ein Jahr) und eine Sekretärinnenschule mit Jahreskursen, Halbjahres- und Vierteljahreslehrgängen kamen hinzu. Die Schülerinnen, die am Anfang meist aus der Umgebung kamen, kommen heute aus allen Gegenden der Bundesrepublik, einige sogar aus dem Ausland. Schon sind die alten Gebäude zu eng geworden und auf einem sonnigen Hang entsteht ein geräumiger Neubau, der im nächsten Sommer bezogen werden soll. C. J.