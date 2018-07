Junge Leute bis zu 30 Jahren, die sich für einen zünftigen Skiurlaub interessieren, sollten das diesjährige Winterprogramm des französischen Jugendherbergswerkes lesen. Acht neue Jugendherbergen in Wintersportgebieten (oder in unmittelbarer Nähe) wurden in diesem Jahr eröffnet: Grenoble/Echirolles (Isère), Le Mont Dore (Puy de Dome), La Toussuire (Savoie), Chamonix (Hte Savoie), La Foux d’Allos (Basses Alpes), Le Bez Serre Chevalier (Htes Alpes), Chamrousse (Isère) und Ballon d’Alsace (Territoire de Beifort). Sie ergänzen das weitgestreute französische Herbergsnetz von 220 Jugendherbergen. Ein Skiaufenthalt in einer französischen Jugendherberge ist nicht teuer. Für Übernachtung und drei Mahlzeiten am Tage zahlt man 13,50 Mark. Die Hausordnung wird in den französischen Herbergen weniger streng gehandhabt als bei uns. Man kann sich mit dem Herbergsvater „arrangieren“ – sowohl was das in Deutschland umstrittene „Heimkommen“ als auch das „Aufstehen“ anbelangt.

Ab Weihnachten gibt es in den französischen Jugendherbergen auch Pauschalaufenthalte, die außer Übernachtung und Verpflegung vier Stunden Skikurs pro Tag, kostenlose Liftbenutzung, Leihausrüstung und Unfallversicherung einschließen. Zu Weihnachten und zu Ostern dauern diese Pauschalaufenthalte 12 Tage. Sie kosten beispielsweise in Chamonix 330 Mark. In der übrigen Zeit gibt es nur Ein-Wochen-Aufenthalte (die freilich beliebig verlängert werden können), sie kosten in Chamonix 200 Mark. In allen anderen Jugendherbergen liegen die Preise bis zu 60 Mark darunter. (Alle Preise ohne Anreise.) Zwar sind viele Jugendherbergen moderne Bauten, übernachtet wird freilich immer noch in Sechs- und Acht-Bett-Zimmern. Auskünfte erteilt: Föderation Unie des Auberges de Jeunesse, 11 bis, Rue de Milan, Paris IX e. F. R.