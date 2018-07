Inhalt Seite 1 — Unterm Arm zu tragen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zum Versammlungsgesetz, das in der Literatur lange Zeit stiefmütterlich behandelt wurde, ist in letzter Zeit – wen wundert das? – viel geschrieben worden. Darunter sind auch zwei neue Kommentare:

Alfred Dietel/Kurt Gintzel: „Demonstrations- und Versammlungsfreiheit. Kommentar zum Gesetz über Versammlungen und Aufzüge vom 24. Juli 1953“; Carl Heymanns Verlag KG, Köln; 168 Seiten; 16,– DM.

Sieghardt Ott: „Gesetz über Versammlungen und Aufzüge. Taschenkommentar“; Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 1969; 191 Seiten, 15,80 DM.

Der erste Kommentar stammt von zwei hohen Polizeibeamten und Lehrern an Polizeischulen, der zweite von einem Rechtsanwalt, der sich durch eine Monographie über „Das Recht auf freie Demonstration“ und andere kritische Veröffentlichungen einen Namen gemacht hat. Beide Werke wenden sich nicht nur an wissenschaftlich Interessierte, sondern auch und gerade an die Praktiker des Versammlungsrechts; sie sollen Polizeibeamten und Versammlungsleitern bei der alltäglichen Anwendung des Gesetzes helfen. Die Autoren bemühen sich, „das Versammlungsgesetz vom Grundgesetz her zu interpretieren“ (so Dietel/Gintzel) und dem neuen Verfassungsverständnis gerecht zu werden, zu dem uns die Auseinandersetzung mit der außerparlamentarischen Opposition gebracht hat.

Mit freudigem Erstaunen liest man bei den beiden Autoren aus dem „Lager“ der Polizei Sätze wie diese: „In einer freiheitlichen demokratischen Verfassungsordnung ist das Versammlungs- und Demonstrationsrecht aktives Statusrecht. Es eröffnet eine wesentliche Möglichkeit zur Teilnahme am komplexen Prozeß der politischen Willensbildung. Es macht Demokratie sichtbar und glaubwürdig. Es macht Volkssouveränität praktizierbar. Es beseitigt das Gefühl, anonymen Mächten ausgeliefert zu sein, auf die Einfluß zu nehmen nicht möglich ist. Das Versammlungs- und Demonstrationsrecht muß im Sinne der allgemeinen Freiheitsvermutung, die das Grundgesetz beherrscht, interpretiert werden.“

Erfreulicherweise scheint solches Denken sich inzwischen. auch bei anderen Ordnungshütern auszubreiten: Das Fachblatt „Deutsche Polizei“ schrieb zu dem Kommentar von Dietel und Gintzel, dieses Buch stelle „eine notwendige Korrektur überholter Auffassungen“ dar und müsse „sofort an die Stelle von Kommentaren treten, die noch vor drei Jahren nicht die jüngste Entwicklung einbeziehen konnten“.

Der Anwalt Ott und die Polizeiräte Dietel und Gintzel kommen in den kritischen Fragen des Versammlungsrechts – Zulässigkeit von Spontanversammlungen ohne vorherige Anmeldung, keine Strafbarkeit des Veranstalters einer unangemeldeten Versammlung, problematische Privilegierung bestimmter religiöser Veranstaltungen und hergebrachter Feste – zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen.