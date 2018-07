Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Erwin Walter Graebner ist dreißig Jahre alt, Diplomkaufmann und Chef einer Makler- und Anlageberatungsfirma, die er in diesem Jahr gründete: der in Köln ansässigen Consulta Wirtschafts- und Finanzberatung GmbH & Co. KG.

Als Makler vermittelt Graebners Consulta den Verkauf steuerbegünstigter Kapitalanlagen. Er fand, zum Beispiel, Zeichner, die sich mit bisher rund 40 Millionen Mark an den – reichlich teuren – Kühlschiffen der Münchner Intermare KG beteiligten.

Eine seiner größten bisherigen Unternehmungen war die „Commercia Vermögensanlagen Treuhand GmbH & Co. KG“, die 1968 als „erster .deutscher Abschreibungsfonds“ (Graebner) auf den Markt kam, Beteiligungen an Berlin-Objekten, Schiffen und dem Zonenrand-Ostseebad „Südstrand Burgtiefe“ auf der Insel Fehmarn mischte und deren Kommanditkapital von 12,5 Millionen Mark schnell voll gezeichnet wurde. Auch bei Commercia ist Graebner – wie bei Consulta – geschäftsführender Gesellschafter.

Zusammen mit zwei Duisburger Bankiers und einem Grundkapital von 1,2 Millionen Mark gründete Graebner inzwischen die „Ifa AG für Investitionsförderung“, die zur Zeit ihre dritte Beteiligungs-Kommanditgesellschaft – noch vor der zweiten – offeriert. Das Kapital von 12,5 Millionen Mark – es wurde innerhalb von fünf Tagen voll gezeichnet – soll angelegt werden in einem Appartementhotel in Glücksburg an der Ostsee, einem Hotel an der spanischen Costa Brava und einer Leasing-Gesellschaft in Pinneberg bei Hamburg. Die Anteile gliedem sich auf in Kommanditbeteiligungen für 2,5 Millionen Mark (zwanzig Prozent) und stilleBeteiligungen für zehn Millionen Mark (80 Prozent). Auf dieser Mischbasis sollen bis 1972 Steuervorteile von insgesamt 190 Prozent auf den Nominalwert des Gesellschaftskapitals erzielt werden. Der Emissionskurs beträgt 105 Prozent.

Der Vorteil der Mischzeichnung liegt darin, daß auf die stillen Beteiligungen ganz regulär Gewinne ausgezahlt werden können, während es sich bei Ausschüttungen auf die Kommanditanteile steuerrechtlich um Entnahmen handelt, die unter ungünstigen Umständen – im Falle von Liquiditätsschwierigkeiten der Gesellschaft – zurückgezahlt werden müssen, solange ein sogenanntes negatives Kapitalkonto besteht.

Zehn-Punkte-Programm