Neue Sportbücher, besprochen von Walther F. Kleffel

Beim ersten flüchtigen Durchblättern fragt man sich unwillkürlich: „Was soll das alles?“ Schon wieder ein Buch vom Sport und über den Sport, als ob wir nicht gerade schon genug davon hätten. Auch stört einen, daß der Verfasser sich allzuhäufig selbst im Bilde zeigt und gleich auch noch etwas Reklame macht für seine Kollegen vom Fernsehen. Denn der Verfasser des Buches „Vor allem Sport“ (Limpert-Verlag, Frankfurt am Main, 288 S., 19,50 DM) ist Wim Thoelke, der ehemalige Moderator des „Aktuellen Sportstudios“ im ZDF. Greift man dann aber ein zweites Mal zu dem Buch und vertieft man sich etwas eingehender darin, wird man nicht umhin können, sein erstes flüchtiges Urteil zu korrigieren. Die einzelnen Beiträge zu lesen macht Spaß, man hat nicht das Gefühl, daß einem hier nur alter Wein in neuen Schläuchen kredenzt wird – und wenn doch, dann jedenfalls so geschickt „gepanscht“, daß er einem noch mundet. Der Verfasser hatte manchen reizenden Einfall, um sein Werk aufzulockern. Etwa die Bilderrätsel „Kennen Sie den?“, bei dem es gilt, aus Jugendbildern bekannter Sportsleute den richtigen herauszufinden. Auch die Sammlung der Olympiaplakate von 1912 bis 1968, mit denen jeweils für die Spiele daheim und außerhalb der Grenzen des veranstaltenden Landes geworben wurde, ist eine nette Idee, zumal zu jedem Werbebild eine außerhalb des reinen Sports liegende Erklärung über den Künstler, die Gestaltung, des Drum und Dran der Spiele gegeben wird. So wird man durch vieles versöhnt mit dem, was einen zunächst vielleicht verstimmt haben könnte. Wir haben dieses neue Sportbuch denn auch mit Vergnügen gelesen. Es schrieb ein humorvoller Mann.

Modernes Reiten

Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß, je mehr das Pferd in der Öffentlichkeit und sogar auch in der Landwirtschaft, wo Pferdezucht und Pferdebedarf bislang ihren Schwerpunkt hatten, verschwindet, desto mehr das Interesse breiter Schichten an dem Pferd und dem Sport mit ihm wächst. Reiten entwickelt sich so langsam auch zu einer Art Volkssport. Immer mehr Zuschauer kommen zu den großen Turnieren, immer mehr Mitglieder gewinnen die Reitervereine. Auch in den Dienst der Medizin hat man seit längerer Zeit schon das Reiten gestellt, zur Prophylaxe wie zur Rehabilitation. Wie bei jedem Sport kommt es natürlich auch beim Reiten darauf an, daß man die Sache richtig macht. Für eine kleine Orientierungshilfe wird jeder dankbar sein. Albert Brandls Buch: Modernes Reiten, Schritt, Trab, Galopp (BLV-Verlag, München, 142 S., zahlreiche Fotos und Zeichnungen, 16,80 DM) gibt in anschaulicher Weise diese Hilfe. Der Text ist locker und leicht verständlich geschrieben, die Illustrationen ergänzen wirkungsvoll das Wort, wobei man es begrüßen darf, daß bei vielen. Lektionen nicht nur die richtige Ausführung, sondern auch die Fehler gezeigt werden. Der Autor, ein erfahrener Reitlehrer, bietet seine Hilfe nicht nur dem Anfänger und dem Fortgeschrittenen, sondern auch dem bereits bewährten und erfolgreichen Reiter an, dem zuweilen ja auch noch gute Ratschläge förderlich sein dürften, mag es sich nun bei ihm um einen Dressur-, Spring- oder Geländereiter handeln. Jeder findet Wertvolles in dem Buch, sein aufmerksames Studium bringt nur Gewinn.

Tennis-Faszination

Sie war in den zwanziger Jahren eine sehr gute Tennisspielerin. Sie konnte außerdem gewandt und amüsant schreiben, so daß sie bei vielen Zeitungen eine geschätzte Mitarbeiterin war. Sie bereiste in zweifacher Eigenschaft viele fremde Länder ebenso wie sie kreuz und quer durch Deutschland raste. Als Tenniscrack wie als Journalistin. Und da sie zu allem trotz oder vielleicht gerade wegen ihres burschikosen Wesens überall beliebt war – mit Ausnahme natürlich derer, an deren Tennisspiel sie abfällige Kritik übte –, so hat sie auch am Rande des Centre Court vieles erlebt und viele kennengelernt. Darüber plaudert nun Paula Stuck in einem schönen Bilderbuch, das sie „Tennis-Faszination“ nennt (Verlag Schumacher-Gebler, München, 199 S., 36,80 DM), und läßt noch einmal mit weitem Griff das Tennis dieses Jahrhunderts Revue passieren. In Wort und Bild, wobei ihr schriftstellerisch auch einige der ganz Großen aus vergangenen Tagen hilfreich zur Seite gestanden haben. Imponierend ist die mit viel sportlichem, aber auch illustrationstechnischem Verständnis vorgenommene Auswahl der Bilder, die einem in einer Fülle dargeboten werden, wie man es bislang nicht erlebt hat. Was einem das Lesen und das Betrachten so angenehm macht, ist, daß alles bunt durcheinander wirbelt (und doch in sich wieder recht geordnet), sportliche Betrachtungen sich mit Histörchen und auch manchem Klatsch ablösen, Meister ihre Meinungen äußern zu diesem und jenem und die Jugend, die Meister von morgen, sagen, was sie von dem Ganzen halten. Eine kleine literarische Delikatesse muß man Erich Kästners Beitrag „Duell auf Distanz“ nennen, womit aber nicht gesagt sein soll, daß das andere nicht gleich köstlich mundet. Sympathisch berührt, daß die einstige Weltranglisten-Spielerin und vielfache deutsche, dänische, polnische, tschechische und französische Meisterin von sich selber nur wenig erzählt und im Bilde auch nur einmal erscheint, und da nicht etwa als Tennisspielerin, sondern als eine gleich begeisterte, wenn auch nicht so erfolgreiche Golfspielerin. Auch der nicht sonderlich für den Tennissport Interessierte wird seine helle Freude an diesem schönen Bilderband mit seinen vielen spannenden Erzählungen haben.