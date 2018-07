Ich könnte leben und lebe nicht.“ Aus dieser Spannung kam er nicht heraus. Sei es, daß er alles zu rasch durchschaute (und deswegen müde wurde) oder daß die Dinge sich ihm entzogen (und er deswegen einsam blieb) oder daß ihm einfach alles auf die Nerven ging (und er deswegen, statt zuzupacken, im letzten Augenblick immer wieder zurückzuckte, weil er sich nie kräftig genug fühlte).

Dreimal war er verlobt. Aber eine endgültige Bindung hat er nicht gewagt, jedesmal kamen ihm Bedenken: „Du, der du für deinen innern Bestand unaufhörlich kämpfen mußt, mit allen deinen Kräften, und sie genügen nicht einmal, du willst einen eigenen Hausstand gründen ... Mit welchen Kräften willst du das besorgen?“

Als junger Mensch besaß er ein Ruderboot – nicht eigentlich, um sich am Rudern zu erfreuen, sondern um seinen Körper zu trainieren. Mit seinem Körper war er zeitlebens nicht zufrieden. Dabei war er nicht etwa mißgebildet oder auch nur zu klein. Aber er schien ihm nicht kräftig genug zu sein. Der Achtundzwanzigjährige schrieb in sein Tagebuch, daß er erst jetzt, da er Schwimmen lerne, aufhöre, sich für seinen Körper zu schämen. Doch nur wenige Monate später schrieb er: „Mit einem solchen Körper läßt sich nichts erreichen. Ich werde mich an sein fortwährendes Versagen gewöhnen müssen... Mein Körper ist zu lang für seine Schwäche... Wie soll das schwache Herz, das mich in der letzten Zeit öfters gestochen hat, das Blut über die ganze Länge dieser Beine hin stoßen können. Bis zum Knie wäre genug Arbeit, dann aber wird es nur noch mit Greisenkraft in die kalten Unterschenkel gespült ... Durch die Länge des Körpers ist alles auseinandergezogen. Was kann er da leisten, da er doch vielleicht, selbst wenn er zusammengedrängt wäre, zu wenig Kraft hätte für das, was ich erreichen will.“

Für das, was er erreichen wollte, brauchte er nicht nur Kraft, sondern auch viel Zeit, jede freie Minute. Er suchte sich eine Anstellung, bei der er nur bis mittags vierzehn Uhr zu arbeiten brauchte. Um die freie Zeit möglichst gut zu nutzen, hat er, jedenfalls zeitweise, aus einem Tag zwei Tage gemacht, indem er nachmittags gut vier Stunden schlief und sich am Abend bis in den frühen Morgen hinein seiner Arbeit widmete.

Diese Nachtarbeit behagte ihm vor allem auch deswegen, weil er außerordentlich lärmempfindlich war und sich bei Tage durch Geräusche stark gestört fühlte: „Ein wenig Gesang unter mir, ein wenig Türenschlagen auf dem Gang und alles ist verloren“, klagte er. Und ein anderes Mal: „Der Nachbar unterhält sich stundenlang mit der Wirtin. Beide sprechen leise, die Wirtin fast unhörbar, desto ärger... Ist es so in jeder Wohnung? ... Von Zeit zu Zeit ein Krach in der Küche oder am Gang. Über mir auf dem Boden ewiges Rollen einer Kugel wie beim Kegeln, unverständlicher Zweck, dann unten auch Klavier.“

Mehrmals hat er, um Ruhe zu finden, die Wohnung gewechselt. Und manchmal träumte er auch vom eigenen Haus: „Es ist etwas Besonderes, sein Haus zu haben, hinter der Welt die Tür nicht des Zimmers, nicht der Wohnung, sondern gleich des Hauses abzusperren...“

Was er draußen lassen wollte, waren nicht nur die Geräusche. Es war die ganze Welt, vor der er Angst hatte und nach der er sich doch zugleich sehnte. „Wie lebe ich denn...“, schrieb er einmal – „dieses Verlangen nach Menschen, das ich habe und das sich in Angst verwandelt, wenn es erfüllt wird...“