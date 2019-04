Inhalt Seite 1 — Blick auf eine Baustelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Dolph

Wer im November Urlaub macht, neigt zur Prospektlektüre. Ein Angebot fiel auf: Teneriffa, "Luxusbungalows La Romantica". "La Romantica", lasen wir, das ist, "wo Teneriffas Küste am schönsten ist". Folge: "Eine Traumaussieht, wie sie selbst auf dieser mit Schönheit gesegneten Insel einmalig ist." Wer soll nach "Romantica" fahren? Es soll fahren, "wer Ruhe sucht". Hinzu kommt: "Das tägliche Bad im Meer ist Balsam für Ihre Nerven." Daher sagen "begeisterte Romanticaler": "Wir benötigen keine Schlaftabletten. und andere Medikamente mehr." Kosten des Prospektparadiese bei Selbstverpflegung: 14 Tage einschließlich Flug 495 Mark. Anbieter ist Paneuropa.

Paneuropa fliegt mit sich selbst und heißt dann PAN AIR. Zur Zeit besteht PAN AIR aus einem Flugzeug. Die Maschine absolviert das gesamte Paneuropa-Programm, sie ist pausenlos in der Luft. Für PAN AIR ist das ein Vorteil, für Gäste nicht: Schon bei kleineren Reparaturen gerät der Flugplan ins Taumeln. Zum Beispiel: Am 20. November verläßt die Maschine Stuttgart mit zehn Stunden Verspätung. In Teneriffa verweigert die englische Crew den Rückflug: Ein Navigationsgerät ist defekt. 100 Teneriffa-Heimkehrer sehen ihren Urlaub fast zwei Tage verlängert. Die örtliche Reiseleitung, ein Wunder an Organisation, läßt Champagner fließen. Das macht die Leute "vernünftig". Andere Urlauber waren um 6 Uhr nach Düsseldorf bestellt. Sie fliegen abends mit LTU. Am 5. Dezember fliegt die Maschine mit ermüdeten Stewardessen nach Deutschland. Sie haben den achtstündigen Hinflug schon hinter sich. Neben uns sitzen Passagiere, die am Abend zuvor fliegen sollten.

Die BAC 1-11 hat 109 Sitze. Im Januar werden es 114 sein. Die in England an Notausstiegen vorgeschriebenen Zwischenräume sind in Deutschland keine Pflicht. Sie werden verengt. Bei der Zwischenlandung in Madrid wird bei vollbesetzter Maschine getankt. Aus- und Einsteigen würde den Flugplan belasten. Die Feuerwehr steht neben dem Flugzeug.

Mit PAN AIR fliegen wir hin, mit PAN INTERNATIONAL zurück, beidesmal ist es die gleiche Gesellschaft. PAN AM hatte PAN AIR zu ähnlich befunden und gerichtlich obsiegt.

Die Romantica-Unterbringung erfolgt laut Prospekt in "Luxus-Apartments", sie haben einen, "herrlichen Blick über die gesamte Icod-Küste". Ihr Nachteil: Sie existieren noch nicht. Vom gebuchten Apartmenthaus ("Neubau") steht jetzt der Rohbau. Im Prospekt darf gebadet werden, sogar auf zweierlei Weise. Im "großen Schwimmbad mit Meerwasser... vor dem Apartmenthaus" und in einer "etwa 3000 qm großen Badeanlage... 50 Meter unterhalb am Meer". "Mit zwei Fahrstühlen.... vom Apartmenthaus werden Sie hinbefördert." Das klingt wie eine Vision und ist auch eine.

Im "Schwimmbad mit Meereswasser", flankiert von Baugerät, steht eine Pfütze: Zeugnis einer Probepumpung zu Zwecken der Photographie. Da die Pumpanlage noch fehlt, gelangte eine Motorpumpe zum Einsatz. Ihre Phonleistung erreichte Go-cart-Standard. Gepumpt wurde nächtens: Zur Schlaftablette brauchten Romanticaler noch Oropax. Von der Badeanlage am Meer steht die Begrenzungsmauer, sie umschließt ein "Schattenloch", ihre Quadratmeterzahl ist geschrumpft. Baden jedenfalls kann hier noch keiner, mit Fahrstühlen fahren schon gar nicht.