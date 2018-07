Inhalt Seite 1 — Dem Sport wird die Schau gestohlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alexander Rost

Wie wird man populär im Sport? Indem man gewinnt, versteht sich; und natürlich kommt es darauf an, wann, wo, worin und gegen wen man siegt; vor allem aber muß der Sieg gleichsam im Scheinwerferlicht errungen werden, im ausgeleuchteten Blickpunkt von Hunderttausenden und Millionen Zuschauern. Und so kann, um einen Modellfall zu konstruieren, der Xaver Hintermoser aus Großkrotzingen oder der Hinrich Meyer aus Kleindümmersdorf über Sonnabendabend ein Sport-Volksheros werden:

Er kommt, aus welchem Zufall auch immer, in das „Aktuelle Sport-Studio“ des Zweiten Deutschen Fernsehens. Da steht eine Bretterwand mit zwei runden Löchern, die etwas mehr als fußballgroß im Durchmesser sind. Drei Schuß unten, drei Schuß oben; berühmte Stürmer, Stopper, Liberos und Trainer haben sich daran versucht. Manchmal mit einem Zwei- oder vielleicht Drei-Treffer – meistens mit minderem, nicht selten ohne Erfolg. Nun aber ist der Xaver oder der Hinrich da, und er schießt und trifft, einmal, zweimal. „Donnerwetter“, sagt der Wim Thoelke. Xaver oder Hinrich visiert über den großen Zeh und trifft zum dritten und vierten Male. Wim Thoelke sagt etwas, das wie „Halleluja“ klingt. Xaver oder Hinrich grinst in Großaufnahme und läuft in Totale an: fünftens, sechstens. Sechs Schuß, sechs Treffer. Der Zeitplan im Studio gerät in Gefahr. Wim Thoelke wendet sich rasch noch an den berühmten Trainer, dessen Mannschaft wunderlicherweise ans Tabellenende gerutscht ist und der hier jeden Ball gegen die Wand gesetzt hat, und fragt: „Na, was sagt ein Mann dazu, der Kummer mit den schlechten Schützen in seiner Mannschaft hat?“ Der berühmte Trainer sagt: „Hm, ja, sehr gutes Ballgefühl.“

Der Xaver oder Hinrich wird mit ein paar Zeilen im „Kicker“ oder in der „Sport-Illustrierten“ erwähnt und, mit Bild, in „Hör zu“. Das macht ihn nicht berühmt. Doch jetzt kommt in der Sportredaktionskonferenz des Zweiten Deutschen Fernsehens jemand auf die Idee: „Den? Den sollten wir immer dabei haben, als ständigen Gegner der Spieler, die wir gerade einladen. Stellt euch mal vor, der einfache Mann aus dem Volke gegen die Stars! Das setzt doch ’nen Höhepunkt.“ Weil die Sportredaktionskonferenz des Zweiten Deutschen Fernsehens, was ja vorkommen soll, gerade keinen guten, erleuchteten Tag hat, findet sie solche Idee großartig. Xaver oder Hinrich tritt auf.

Er tritt auf gegen Seeler, Müller, Overath und schießt Sonnabend für Sonnabend roboterhaft sechs Richtige. Die Stars knallen den Ball gegen die Planke. „Na, dann wollen wir mal sehen, was ...“, sagt Wim Thoelke. Nach dem dritten Male ist der Xaver oder Hinrich ein berühmter Mann. Nach dem sechsten Male hat er einen cleveren Manager, der ihm verbietet, den Vertrag bei Grünweiß Unterhausen zu unterschreiben. „Du würdest dich blamieren; hier und nur hier liegt deine Chance“. Nach dem siebten Male prangt sein Photo auf der „Kicker“-Titelseite; Leserzuschrift: „Und sollte Herr Schön gefälligst bei der Aufstellung der Nationalelf ...“

In Köln hat der Bundesligatrainer seine Mannschaft ertappt, wie sie auf eine heimlich nachgebaute Bretterwand mit zwei runden Löchern stundenlang Bälle tritt. In der „Sport-Illustrierten“ wird eine Serie angekündigt; Titel: „Der Studio-Pelé.“

In „Hör zu“ erklärt Xaver oder Hinrich in einem Telephoninterview: „Ich könnte das auch mit Tennisbällen!“ Im „Neuen Blatt“ erscheint eine Reportage mit den Augen der Mutter: „Mein Sohn hat Gold am Fuß.“ Xaver oder Hinrich kommt auf die Einladungsliste zum nächsten Hundert-Mark-Ball der „Sporthilfe“; Josef Neckermann macht’s möglich. Aber Reklame macht er im Werbefernsehen für Mottenpulver: „Löcher! Loch“! So groß, daß ein Fußball hindurch könnte! Nein ...“