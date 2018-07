Inhalt Seite 1 — Fonds kaufen Horten-Aktien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das öffentliche Verkaufsangebot für die Hälfte des Aktienkapitals der Horten AG wurde für die Banken zunächst einmal zu einem großen Ärgernis. Der Ansturm auf diese Papiere, die erst am 6. Januar 1970 bezahlt werden müssen, war so groß, daß knapp zugeteilt werden mußte. Einige Kreditinstitute verlosten die ihnen überlassenen Stücke, weil eine einigermaßen gerechte Verteilung an die Kundschaft schlechterdings nicht möglich war.

Inzwischen hat sich gezeigt, daß die Kursentwicklung der Horten-Aktie viel weniger sensationell verläuft, als es anfangs den Anschein hatte. Die zunächst genannten Kurse von 270 und noch mehr (bei einem Zeichnungspreis von 230 Mark) waren im regulären Börsenhandel nicht mehr erzielbar. Wenn sich nicht einige Investment-Fonds entschlossen hätten, Horten-Aktien in ihre Portefeuilles aufzunehmen und bereit sind, dafür mehr als 230 zu zahlen, würde sich der Horten-Kurs kaum nennenswert von seinem Zeichnungspreis entfernt haben.

Viele Leute, die Horten-Aktien gezeichnet hatten, dachten nur an einen mühelosen und risikolosen Kursgewinn. An einer ernsthaften Anlage waren sie nicht interessiert. Andernfalls hätten nicht sofort nach Einführung des Papiers in den „Freiverkehr“ der deutschen Börsen so hohe Umsätze stattfinden können. Dennoch war der Kurs der Horten-Aktie bis zum Wochenende vor dem Weihnachtsfest auf annähernd 245 gestiegen.

Auf welcher Basis er sich letztlich einpendeln wird, läßt sich heute noch nicht sagen. Bis zum 5. Januar 1970 wird es noch einige kritische Tage geben, weil sich bis dahin alle Zeichner, die nicht bereit oder in der Lage sind, die ihnen zugeteilten Papiere zu bezahlen, von den Horten-Aktien getrennt haben müssen.

Danach wird die Kursentwicklung von den Vorstellungen der Fonds und anderer größerer Anleger abhängen. Man darf unterstellen, daß der Anlagebedarf der Fonds in diesen Papieren zunächst nicht gesättigt werden kann. Allerdings werden gerade die Fonds kaum bereit sein, „Knappheitspreise“ zu bewilligen.

Inzwischen macht man sich in Börsenkreisen Gedanken darüber, wie sich bei künftigen Neuemissionen eine gerechtere Verteilung erzielen läßt. Vielfach spukt die Vorstellung herum, neue Aktien müßten in ähnlicher Weise placiert werden wie seinerzeit die Volksaktien Preußag, Volkswagenwerk und Veba, also bevorzugt an sozial schwächere Kreise. Dabei wird einfach vergessen, daß es sich bei der Horten-Emission nicht um ein staatlich gefördertes Projekt handelt, sondern um den freien Entschluß eines Unternehmers, sich von der Hälfte seines Unternehmens zu trennen.

Eine soziale Verpflichtung ist mit der Horten-Aktion weder Helmut Horten selbst, noch den Banken erwachsen. Banken sind Geschäftsunternehmen und dürfen abwägen, wen sie bei der Zuteilung begehrter Aktien besser oder schlechter behandeln wollen. Daß dabei jene Kunden, die in „schlechten“ Zeiten einmal bereit sind, ihrer Bank weniger gefragte Papiere abzunehmen, in Fällen wie Horten besser bedient werden wollen als Gelegenheitskunden, ist selbstverständlich.