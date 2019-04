Von Wolfram Siebeck

Nichts deutete in meiner Jugend darauf hin, daß ich es einmal so weit bringen würde. Gewiß habe ich als Kind schon gehustet, so wie Kinder in den zugigen Vorstädten eben husten: hart, trocken, böse. Doch das war mehr ein soziales Merkmal denn ein Hinweis auf meine spätere Karriere.

Bezeichnenderweise hatte ich meine ersten Erfolge mit dem Niesen. Ich war fünf, als es mir gelang, mit einem kräftigen Hatschi die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen auszuniesen. Da mein Geburtstag in die Schnupfenzeit fällt, verbesserte ich mich von Jahr zu Jahr, und mein ehrgeiziges Ziel, die Kerzen des Weihnachtsbaumes zu schaffen, rückte in greifbare Nähe. Doch dann zog ich mir einen Stimmbruch zu, und ich begann systematisch zu husten.

Eines Tages erschien ein Herr bei meiner Mutter, stellte sich als Apotheker vor und sprach wie folgt: "Ich habe Ihren Jungen husten gehört, liebe Frau, und als Fachmann können Sie mir glauben: Da wächst ein großes Talent heran." Meine Mutter hüstelte geschmeichelt und erwiderte: "Ja, das liegt in der Familie. Schon mein Onkel durfte als Kind dem Kronprinzen vorhusten. Seine Hoheit geruhte ..." Hier unterbrach ein Hustenanfall ihre Rede. Der Apotheker war sichtlich beeindruckt. "Um so besser", sagte er, "wenn Sie gestatten, lasse ich Ihren Sohn ausbilden."

Die Ausbildung war hart. Täglich kalte Duschen und Frühsport am offenen Fenster verbesserten meine Hustentechnik jedoch hörbar. Als dann die nächste Grippewelle kam und Husten die große Mode wurde, war ich mit einem Schlag populär. Wo immer ich auftrat, gab es volle Krankenhäuser. Bald wollten alle so husten wie ich. Wie ich keuchte, die Bronchien rasseln ließ und dann losbellte, so keuchte, rasselte und bellte es von London bis Turin.

Eines Tages hörte mich Al Löwitz, und er nahm mich sofort unter Vertrag. Ihm verdanke ich, daß mein Bazillenausstoß sich auf Zwei Millionen pro Auftritt steigerte. Eines Tages, am Ende der Saison, sagte er zu mir: "Jonny, mein Junge, du bist jetzt der größte Huster weit und breit. Wenn du es aber auch morgen noch sein willst, mußt du dir was Neues einfallen lassen."

Seine Worte gaben mir zu denken. Ich fuhr in mein riedgedecktes Haus an der Nordsee. Hier trainiere ich jeden Sommer in den Nordost-Böen. In dem naßkalten Klima war mir schon manch schöner Huster eingefallen.

Aber der neuen Sound fand ich zufällig, als ich beim Fisch-Fietje eine Gräte verschluckte. Es muß ihn sehr erschreckt haben, wie ich röchelte, aber es waren Freudentränen, die mir dabei aus den Augen schossen. Nun konnte ich es nicht mehr erwarten, bis ich in der Zeitung las: "Asiatische. Grippe im Anmarsch..."