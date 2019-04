Mangalia und Costinesti – so hießen im vergangenen Sommer die "besonders reizvollen Ziele" für Badeferien mit Kind und Kegel. In der kommenden Saison liegen die feinsandigen Strände nicht mehr im "gastfreundlichen und preiswerten Rumänien", sondern etwas südlicher.

Der neue Hummel Urlaubs Report ’70 kennt nur noch Albena, die "neue Königin der Badeorte am Schwarzen Meer", Bulgariens jüngstes und modernstes Seebad, 14 Kilometer nördlich von Goldstrand.

Acht Kilometer lang ist der Sandstrand und etwa 80 Meter breit, er fällt sanft zum Meer hin ab – "eine Freude für Kinder und Nichtschwimmer". Alles ist neu in Albena – die Hummel-Touristen feiern "Premiere exklusiv".

Versprochen werden sensationeller Komfort und Service. Der Preis wird ebenfalls "sensationell" genannt, attraktiv für Familien mit Kindern, aber er liegt erheblich über den Rumänien-Preisen vom letzten Katalog – trotz Aufwertung: Die billigste Flug-Pauschalreise ab Frankfurt kostet für zwei Wochen immerhin 489 Mark; für Kinder von zwei bis zwölf Jahren gibt es Ermäßigungen bis zu 40 Prozent.

Ein weiteres neues Urlaubsziel bietet Hummel in Jugoslawien an. Nördlich von Split, in Kastel Stari, Vodice und Sibenik stehen den Hummel-Gästen Hotels der "gehobenen Mittelklasse" zur Verfügung. Zwei Wochen Vollpension ab 429 Mark (ab Nürnberg).

Als besonderen Dienst am Kunden versteht Hummel seine Zusammenarbeit mit der Avis-Mietwagen-Organisation. Wer sich ein Ferienziel ausgesucht hat, an dem Avis vertreten ist, der kann schon in seinem Reisebüro in Deutschland den Mietwagen am Urlaubsort buchen. Ein Simca 1100 kostet – als Beispiel – in Mallorca für drei Tage 116 Mark und für eine Woche 245 Mark Miete. -dt