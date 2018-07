Der Wunsch der Russen, die in Bonn akkreditierten Diplomaten mit ihren Familien in einem einzigen Hochhaus unterzubringen, wird über kurz oder lang verwirklicht werden. Die riesige Wohnwabe entsteht in Godesberg. Sie wird Appartements in verschiedenen Größen, je nach dem Rang des Inhabers, enthalten. Aber das Wesentliche bleibt doch dies: Alle sowjetischen Diplomaten samt ihren Angehörigen unter einem und demselben Dache!

Nicht in der gleichen Form, jedoch in ähnlicher Weise sind die Amerikaner den Russen vorangegangen. Sie wohnen schon lange in einer Art Kolonie, die von amerikanischen Sitten und Gebräuchen bestimmt ist. Das hat Vorteile sowohl für die Amerikaner als auch für die Deutschen. Wir können hingehen und das amerikanische Leben studieren. Auf Einladung, natürlich. Nichtgeladene sind nach wie vor auf den Flug über den Atlantik angewiesen. Die Amerikaner haben den Vorzug, daß sie untereinander ihr Leben führen können. Sie können leben, als lebten sie nicht in Bonn.

Wie die Russen ihr Zusammenleben einrichten werden, steht noch dahin. Es geht uns übrigens nichts an. Aber es ist schon vorauszusehen, was man außerhalb ihres Hochhauses murmeln und flüstern und brummein wird, sofern die Russen ihre Türen nicht weit genug offenhalten. Sie hätten ihr gesamtes diplomatisches Personal samt Frauen und Kindern in einem einzigen Hause zusammengezogen, um sie besser unter Kontrolle zu haben – so wird man sagen. Einer überwache den anderen, und wer höher im Rang steht, kontrolliere die übrigen noch etwas mehr. Solche und andere Vermutungen kommen immer bei denen auf, die in ihrer Mitte eine fremde Welt entstehen sehen, zu der sie keinen Zutritt haben. Gettos erzeugen Verdächtigungen.

Es gibt nun aber einige Menschen, die keinen größeren Ehrgeiz haben als den, „Wanderer zwischen zwei Welten“ zu sein. Wenn sie Glück haben und eingeladen werden, vereinfacht sich für sie das Leben, wie es sich ja auch für die Amerikaner und die Russen durch inniges jeweiliges Zusammenleben und beträchtlichen Mangel an Komplikationen vereinfacht. In einem Lager erhält der zum Freund gewordene Fremdling aus dem Niemandsland, also aus Bonn, Whisky, im anderen Wodka, im einen Kaffee, im anderen Tee aus dem Samowar, im einen kriegt er, „Hamburgers“, im anderen „Blinis“. Die ganze Spannung zwischen West und Ost wird in greifbarer, herrlicher Weise deutlich.

Die Freude des „Wanderers zwischen zwei Welten“ trübt sich erst dann, wenn er im russischen Hochhaus Amerikaner beim Wodka und in der amerikanischen Siedlung Russen beim Whisky vorfindet. Dabei ist der Schrecken, der dem Kosmopoliten bei solcher Gelegenheit in die Glieder fährt, noch gelinde gegenüber dem Entsetzen, das ihn packt, sofern man ihm bei den Amerikanern Wodka und bei, den Russen Whisky serviert. Denn nur dann sind zwei Gettos besser als eines, wenn Spannung zwischen ihnen herrscht. Was dem einen die Tasse Fleischbrühe ist, ist dem anderen der Teller Borschtsch. Erst wenn beides gemischt wird, kann die Sache für den Außenstehenden, den Bonner also, unbehaglich werden.

Wem ist bei der Lektüre von Geschichtsbüchern nicht schon der Satz aufgefallen „...und mußten im Getto leben“? Menschen, die im Getto leben müssen, dürfen keinen Teil am Leben der Umwelt haben. Aber die Russen, ebensowenig wie die Amerikaner, müssen nicht; sie wollen. Ihr Getto ist freiwillig, ist offensichtlich praktisch für sie; es ist ein modernes Getto, dessen Besichtigung (im Falle, daß man zugelassen wird) recht langweilig sein muß; interessant höchstens für Snobs und für den Bäckerjungen, der nur eine einzige Haustür zu öffnen braucht, und schon sind alle russischen Frühstückstische in Bonn beliefert.

Es fragt sich nur, welche Chancen die Verständigung zwischen den Völkern hat, wenn in aller Welt die Diplomaten mit ihren Angehörigen dereinst im Getto leben sollen.