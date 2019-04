Jules Verne – man sollte es nicht für möglich halten – verdankte die Idee zu seinem Buch "Reise um die Erde in 80 Tagen" dem ersten kommerziellen Reiseveranstalter Thomas Cook. Cook, der am 5. Juli 1841 mit seinem Abstinenzler-Sonderzug von Leicester nach Loughborough zum Erfinder des Reisebüros wurde, wollte drei Jahrzehnte später sein Lebenswerk mit einer besonderen Attraktion krönen. Für das Jahr 1872 lud er deshalb zum erstenmal zu einer Reise "Rund um die Welt" ein.

Jules Verne ist in eben diesem Jahre 1872 in ziemlichen Geldnöten. Sein Verleger war im Gefolge des deutsch-französischen Krieges von Paris ins Ausland geflüchtet. Jules Verne muß schreiben, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Bei der "Motivsuche" entdeckt er in der Pariser Agentur Cook ein Plakat, das für preiswerte Reisen um die Erde wirbt. 90 Tage sollten sie etwa dauern. Das müßte doch auch in kürzerer Zeit zu schaffen sein!

Wenig später beginnt in der Pariser Zeitung "Le Temps" der Fortsetzungsroman "Reise um die Erde in 80 Tagen". Er erregt großes Aufsehen. Wetten werden abgeschlossen, ob die Helden die Rekordzeit einhalten können. Schiffahrtsgesellschaften bieten dem Autor große Geldsummen, für den Fall, daß er seinen Helden Phileas Fogg auf einem ihrer Schiffe gewinnen läßt. Erst in der letzten Fortsetzung kommt die überraschende Rettung: Fogg gewinnt die Wette, weil er sich verzählt hatte. Er vergaß die Zeitverschiebung. Cook und Jules Verne kreieren die Mode, um die Welt zu reisen.

Heute benötigt man für eine Weltumrundung nicht mehr 80 Tage, sondern nur noch 58 Stunden. Drei Fluggesellschaften, die Pan American World Airways (PAA), die Japan Air Lines (JAL) und Trans World Airlines (TWA) fliegen regelmäßig um den Globus in östlicher und in westlicher Richtung. TWA eröffnete ihre Route 740 am 1. August dieses Jahres und brachte damit einen 25jährigen Kampf mit dem Civil Aeronautics Board um die Flugrechte über den Pazifik zum erfolgreichen Abschluß. Jetzt hat allein TWA ständig sechs Maschinen im Turnus um die Welt fliegen.

Es ist ein Flug der Superlative: In 45 Stunden und 15 Minuten Flugzeit bewältigt eine Boeing 707 die 39 000 Kilometer lange Strecke. Acht Kapitäne wechseln sich dabei im Cockpit ab. Zwölf Zwischenlandungen finden statt. Zwölf Stunden und 45 Minuten ist die Maschine auf dem Boden. 320 000 Liter Treibstoff werden verbraucht, ein Volkswagen käme damit achtzigmal um die Welt. 40 verschiedene Stewardessen servieren dem Passagier eine unbegrenzte Zahl von Cocktails, sechsmal Frühstück, viermal Mittagessen, drei Abendessen, dreimal einen Imbiß und 35 Tassen Kaffee. Der Passagier erlebt vier Sonnenaufgänge und vier Sonnenuntergänge. Er erlebt sie, wenn er diese Reise macht. Aber nicht einmal die Fluggesellschaft empfiehlt das. Wozu auch?

Die "Rund-um-die-Welt"-Flugroute ist eine Prestigeangelegenheit. PAA machte mit ihrer "Number one" schon vor 25 Jahren den Anfang. Gegenwärtig sind die Russen dabei, der Bundesrepublik das fehlende Verbindungsstück Moskau–Frankfurt–New York für ihre Aeroflot abzuhandeln. Die Lufthansa beteiligt sich an dieser Konkurrenz nicht, sie fliegt ostwärts bis Tokio und westwärts bis Los Angeles, den Pazifik spart sie aus.

Auch für die deutschen Reiseveranstalter sind die "Rund-um-die-Welt"-Touren mehr oder weniger eine Prestigefrage. Zwar ist die Teilnehmerzahl in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen – dennoch: viel mehr als 2000 Weltreisende waren es 1969 nicht, die sich an Gruppenreisen beteiligten. Dabei ist das Angebot stattlich, die Preise liegen zwischen 2480 und 9600 Mark für 17-Tage- bis 6-Wochen-Weltreisen. Rechnet man freilich die zusätzlichen Ausgaben für Ausflüge und Nebenkosten hinzu, so ist keine Flug-Weltreise unter 3500 Mark zu haben.