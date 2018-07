Von Heinz Hinse SJ

Mein lieber katholischer Fernsehbeauftragter“, sagte der Kritiker und Schriftsteller Rudolf Krämer-Badoni, „ich sehe die Sendung nie; ich sehe allerdings überhaupt keine Fernsehsendung.“ Er sagte es als Teilnehmer an einer Fernseh-Diskussionsrunde, die eben über jene Sendung debattierte, die „Bild“ einmal als „Wort zum Bierholen“ und der „Spiegel“ als „Pause für Bier“ mild bespöttelt hatten. Die Sendung heißt „Das Wort zum Sonntag“ und ist die nach Werner Höfers „Frühschoppen“ Zweitälteste Sendereihe im Deutschen Fernsehen (Erstes Programm).

Abschaffen hat es noch niemand wollen; aber wenn vom „Wort zum Sonntag“ die Rede ist, wird es fast stets bemängelt. Die Kritik an dieser Sendung, „einer der schwierigsten überhaupt“, wie manche erfahrenen Fernsehredakteure erklären, zeichnete sich nicht immer durch Sachlichkeit aus; und vor allem bei Urteilen über das Zuschauerecho stützte man sich nur auf Vermutungen. Jetzt liegen die Ergebnisse einer Untersuchung vor, die das Münchener Infratest-Institut im Auftrage der „Bischöflichen Hauptstelle für die katholische Fernseharbeit“ vorgenommen hat.

Die Untersuchung umfaßt den Zeitraum von Januar 1968 bis Juli 1969. Ihre wichtigsten allgemeinen Ergebnisse sind:

Das „Wort zum Sonntag“ erreicht mit einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von 27 Prozent weit mehr Zuschauer als jede andere kirchliche Fernsehsendung. So hat der Halbstundenfilm mit kirchlichen Themen, der am Sonntagvormittag im Ersten Programm gesendet wird, im Durchschnitt eine Sehbeteiligung von nur vier Prozent. Die Werte für die entsprechenden ZDF-Sendungen am Sonntagnachmittag und am Freitagabend liegen nicht wesentlich höher.

Regelmäßig oder häufig sehen das „Wort zum Sonntag“ etwa 11,3 Millionen Zuschauer, darunter vor allem Frauen, Angehörige älterer Jahrgänge, Volksschüler ohne abgeschlossene Lehre und Bewohner kleinerer Gemeinden. Die soziologische Struktur des weitesten Zuschauerkreises ist aber weitgehend identisch mit der Struktur der Gesamtheit der Zuschauer.

Mit dem „Wort zum Sonntag“ werden in großem Umfang auch solche Personenkreise angesprochen, die sich weder durch kirchliche. Sendungen im Hörfunk noch durch die Kirchenpresse erreichen lassen. Im Vergleich zu den übrigen Medien hat sich das Fernsehen als am besten geeignet erwiesen, kirchliche Informationen bei solchen Personen zu vermitteln, die der Kirche sonst ablehnend oder gleichgültig gegenüberstehen. 49 Prozent der regelmäßigen Zuschauer bezeichnen sich als Nichtkirchengänger.