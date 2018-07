Peugeot, die zweitgrößte französische Automobilfabrik hat ihr Produktions-Programm um einen Mittelklasse-Wagen erweitert. Vor rund drei Monaten stellte das Unternehmen auf dem Pariser-Automobilsalon den Peugeot 304 vor. Jetzt wird er auch in Deutschland angeboten. (Preis: 7550 Mark.)

Der neue Peugeot „ist eine echte Neukonstruktion“, aber in vielen Details erinnert er doch an den kleineren 204. Rein äußerlich unterscheidet er sich durch einige Styling-Retuschen; so wurden die Scheinwerfer eckiger, und auch der Kühlergrill sieht etwas kraftvoller aus.

In der Seitenansicht zeigt sich der entscheidende Unterschied zum 204: Der Peugeot 304 hat einen längeren Kofferraum. Allerdings fragt es sich, wozu, denn trotz einer Vergrößerung um 75 Liter ist die Zuladung gegenüber dem 204 um 25 Kilo geringer (400 Kilo).

Ein weiterer gravierender Unterschied zwischen dem kleinen und dem größeren Peugeot ist beim Motor zu finden. Der 304-Motor ist eine Weiterentwicklung der 204-Maschine und leistet 65 PS (49 der 204). Die PS brauchen mehr Kraftstoff: 10 Liter, gegenüber 8,5 beim 204; trotzdem blieb der Tank unverändert (42 Liter).

Die Forderungen der Sicherheitsvorschriften werden erfüllt: Bug und Heck sind als „Knautschzonen“ gebaut und die Windschutzscheibe wirft sich bei hartem Aufprall selbsttätig nach vorn aus.

Vorläufig wird der Peugeot 304 nur als viertürige Limousine gebaut. -dt