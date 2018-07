Diplomaten-Parken

Das geschah: Diplomaten parken nach internationaler Gepflogenheit leichter. Die Behörden des Gastlandes stellen vor diplomatischen Amtsgebäuden Parkverbotsschilder auf. Sie erlauben das Parken nur Besitzern von CD- und CC-Zeichen. In der Bundesrepublik ist es freilich mit hergebrachter Courtoisie einstweilen vorbei. Der Kläger, inzwischen nur einer von vielen, hatte vor Hollands Generalkonsulat in Frankfurt geparkt. Dort stand ein Parkverbotsschild mit Zusatz: „Ausgenommen Konsulatsfahrzeuge“. Erstes Ergebnis der mannhaften Tat: 20 Mark Geldstrafe vom Amtsgericht Frankfurt. Diplomatische Parkverbotsschilder, so befand der Frankfurter Richter, seien zwar möglicherweise rechtswidrig, aber jedenfalls nicht „nichtig“. Sie seien daher bis zur Aufhebung zu beachten wie andere Verkehrsschilder auch.

Das Oberlandesgericht Frankfurt entschied, die Sache sei anders. Zwar seien Verkehrszeichen bis zu ihrer Aufhebung regelmäßig auch dann zu beachten, „wenn sie fehlerhaft sind“. Das gelte aber nicht, wenn sie „an einem schwerwiegenden und offenkundigen Fehler leiden, der Willkür oder ein in so hohem Maße fehlerhaftes Ermessen erkennen läßt, daß sie mit den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Verwaltung schlechterdings ... unvereinbar sind.“ Solch Unmaß von Willkür und Liederlichkeit werfen Frankfurts Richter Frankfurts Verkehrsbehörden vor. Oberlandesgerichtliches Ergebnis: Diplomatische Parkverbotsschilder sind nichtig und daher rechtlich nicht existent. Niemand braucht sie zu beachten. Die Frankfurter Juristen entnehmen das einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Die in Berlin tätigen Bundesrichter hatten 1967 Stuttgarter Parkverbote mit „Behördenvorbehalt“ als rechtswidrig aufgehoben. Nach Paragraph 4 der Straßenverkehrsordnung können Parkverbote nur ausgesprochen werden „aus Gründen der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs“. Der Verkehr aber, so hatten die höchsten Verwaltungsrichter erkannt, werde nicht dadurch gesichert oder erleichtert, daß an bestimmten Bordkanten statt Bürgernur Behördenfahrzeuge parken. Diese Rechtslage, meinen die Frankfurter Strafrichter, sei seit der höchstrichterlichen Entscheidung so klar, daß jeder Verstoß hiergegen zur Nichtigkeit führe. Nichts anderes als für behördenbevorzugende Parkverbotsschilder könne für diplomatische Parkverbotsschilder gelten. Freispruch für den Frankfurter Parker.

Anmerkung: Auch das „Wiener Diplomatenübereinkommen“, so stellt das OLG Frankfurt fest, legitimiert diplomatische Parkvorrechte nicht. Das Übereinkommen gilt bei uns als Bundesgesetz und geht damit der Straßenverkehrsordnung vor. Ausländischen Missionen gewährt es „jede Erleichterung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben“. Daß dies die Gewährung herkömmlicher Courtoisie einschließt, konnte bisher als möglich gelten. Die juristische Ohrfeige zu der das Frankfurter Oberlandesgericht ausholt, lost Schadenfreude aus. Wenn es, dabei bleibt; werden auch Deutschlands Diplomaten im Ausland bald Parkschwierigkeiten haben (OLG Frankfurt 3 Ss 6/69).

Verlobtenstreit

Das geschah: Die bayerischen Kontrahenten waren verlobt. Sie tranken in einem Lokal und stritten sich. Die Verlobte verließ das Etablissement verstimmt, stieg in ihr Auto und fuhr davon. Der Verlobte stieg verstimmt ins eigene Auto und fuhr hinterher. Dann rammte er kurzerhand die motorisiert Enteilende. Diese hielt an, stieg aus und strebte zwecks Polizeibenachrichtigung zurück zum Lokal. Das mißlang, weil er sie am Ärmel festhielt. Anwohnern fiel das auf, sie alarmierten die Polizei. Er, nun wirklich verstimmt, verließ den Kampfplatz, ging zurück ins Lokal und trank dort einen Himbeergeist. Fünf Minuten später erschien der Bräutigam wieder am Unfallort und entlobte sich. Ein Amtsrichter meinte, das sei Unfallflucht.

Das Bayerische Oberste Landesgericht entschied: Keine Unfallflucht, und sprach frei. Unfallflucht, sagten die Richter, begehe, wer sich „in solcher Weise räumlich vom Unfallort entfernt, daß er nicht mehr als Beteiligter feststellbar und erreichbar ist“. Wann das der Fall ist, „richtet sich nach den Umständen“: diese waren hier nicht so. Wir erfahren: „Der Angeklagte... war seiner damaligen Verlobten persönlich bekannt. Sie wußte auch, daß er der Verursacher des Unfalls war.“ Auch im Himbeergeist, entgegen staatsanwaltschaftlicher Meinung, sei Unfallflucht nicht zu sehen. Und zwar „ebensowenig, wie wenn der Angeklagte unmittelbar an der Unfallstelle ... nachgetrunken hätte“. Das aber darf er in Bayern (BayObLG lb St 528/68). -ph