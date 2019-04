Dreidimensionales Fernsehen führten die Bell Telephone Laboratories in Murray Hill (US-Staat New Jersey) vor. Das räumliche bewegte Bild, eine Live-Übertragung, war ohne Spezialbrille zu betrachten.

Kernstück dieser neuen Technik ist ein "Variofokal"-Spiegel. Er besteht aus einer flexiblen Kunststoffolie, die in einen kreisrunden Ring eingefaßt ist, vergleichbar dem Fell einer Trommel; allerdings ist die spiegelnde Folie im Gegensatz zum Trommelfell nicht gespannt, sondern locker, so daß sie abwechselnd von einer konvexen in eine konkave Form und umgekehrt umgestülpt, also der Brennpunkt kontinuierlich verändert werden kann.

Am Sender reflektiert ein solcher sich bewegender Spiegel die verschiedenen Tiefenschichten der dreidimensionalen Szene durch eine Linse auf einen Projektionsschirm, der von einer Fernsehkamera aufgenommen wird. An der Empfängerseite erscheinen diese schnell aufeinanderfolgenden Bilder verschiedener Tiefe auf einem Bildschirm, und wieder werden diese von einem Variofokal-Spiegel, der synchron mit dem des Senders bewegt wird, reflektiert. Dem Betrachter, der das Bild in diesem Spiegel sieht, präsentieren sich so die verschiedenen Bildtiefen in schneller Aufeinanderfolge in den entsprechenden Bildtiefen.

Prinzipiell läßt sich das Bell-Verfahren auch für drahtlose Sendung verwenden, weil nichts anderes als eine schnell wechselnde Folge von zweidimensionalen Bildern übertragen wird. Freilich nimmt eine solche Sendung eine wesentlich größere Bandbreite als gewöhnliche Fernsehübertragungen ein. Nachteilig ist ein "Phantom-Effekt": in den von dem brennpunktvariierenden Spiegel wiedergegebenen Bildfolgen verdecken Objekte, die sich im Vordergrund befinden, die dahinterliegenden nicht vollständig.

Dreidimensionale bewegte Fernsehübertragungen könnten für wissenschaftliche Zwecke, zum Beispiel für Demonstrationen in der Medizin, von großem Wert sein. -ow