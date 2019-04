Inhalt Seite 1 — Reif auf Touristenblüten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ursache und Wirkung stehen im selben Satz. "Lediglich aus der Sowjetunion sind 1969 mehr Besucher gekommen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres" heißt es lakonisch im Bericht des tschechoslowakischen Regierungskomitees für Touristik.

Wohl gab es in den letzten Monaten einige hundert Amerikaner mit naivem Gruselbedarf, die erst recht nach Prag strebten ("to see the Russian soldiers"). Wohl sorgten die anreisenden Familienmitglieder der Okkupationsoffiziere für unerwartete Behelfstouristik. Doch die Hotelzimmer und die Devisenkasse des Staates waren solcherart nicht zu füllen. Die gute Chance, mittels Ausländerimport die matte tschechoslowakische Handelsbilanz aufzupolieren und wenigstens etliche Wirtschaftszweige zu kräftigen, ist wohl für lange Zeit vertan.

Dabei hatte alles so hoffnungsvoll begonnen! Schon 1967 – die Novotny-Ära ging eben relativ tolerant zu Ende – war für die Tschechoslowakei ein gutes Touristenjahr. Die Endbilanz nannte 4,6 Millionen ausländische Gäste (1963: 1,5 Millionen) – wenig, verglichen mit Jugoslawiens 5,7 Millionen, noch weniger im Vergleich mit Nachbar Österreich, der es lässig auf 8 Millionen Fremde gebracht hatte, aber jedenfalls genug als Ansporn. Endlich schien dem Prachtland der Moldau und der Tatra ein fixer Platz in den Programmheften der internationalen Touristikunternehmen sicher.

Der ganz große Sprung nach vorn – um 31,4 Prozent! – gelang dann in der ersten Jahreshälfte 1968. Offenbar zog der politische Prager Frühling unvergleichlich besser als der musikalische. Zwischen Januar und Ende Juli strömten 2,7 Millionen Ausländer herbei, 2,2 Millionen davon aus dem übrigen Osten. Man träumte vom 6-Millionen-Rekord bis zum Jahresende.

Zu früh! Die Invasion der Warschauer Paktstaaten ruinierte zugleich mit den tschechoslowakischen Asphaltstraßen den gesamten Fremdenverkehr. Statt der 6 Millionen Besucher sammelten sich bis 31. Dezember nur knappe 4,2 Millionen. Auch die vereinnahmten 140 Millionen Devisenkronen blieben noch unter dem Ergebnis des Jahres 1967.

Gegen diesen radikalen Rückschlag kämpfte das staatliche Reisebüro Čedok 1969 vergeblich an. Bis Ende Juni kamen nur noch 916 000 Auslandstouristen, 667 000 aus "sozialistischen" und 249 000 aus kapitalistischen" Ländern. Unter denen die nicht kamen, stehen eindeutig die Ostdeutschen an erster Stelle. Ihr Kontingent verringerte sich von 561 000 auf 91 683. "Die DDR schickt nur noch Dienstreisende", berichtete "Lidova Demokratie" in einem Lamento über die verwaisten Urlauberorte des Riesengebirges und des Böhmerwalds, welche üblicherweise von der Ost-Mark leben,

Noch immer gefragt sind nach Auskunft österreichischer und bundesdeutscher Touristenbüros einzig allein die Bäderreisen. Die 7000 Betten in Karlsbad (16 000 vor 1939!) lassen sich weiterhin verkaufen. Dasselbe gilt für den Pistyaner Schlamm. Alle sonstigen CSSR-Arrangements entpuppten sich als krisenanfällig. Selbst Touropa und Neckermann blieben von dieser Entwicklung nicht verschont. Die Erwartungen, die sie an ihre Tatra-Programme knüpften, blieben unerfüllt. Gegenüber 1968 gingen die Buchungen erheblich zurück, zum Teil um mehr als die Hälfte. (Neckermann 1968: 2000 Touristen, 1969 nur noch 800).