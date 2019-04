Träume aus der Dose

Urlaub ist schön und – zu kurz. Und hinterher ein bißchen Katzenjammer: der Nebel von Hamburg, die Luft von Wanne-Eickel und ein Kasten mit unterbelichteten Dias.

Das frißt an den Träumen wie Rost, das läßt die Erinnerung schal werden – die Nutznießer des Urlaubsgeschäfts machen sich darüber so ihre Gedanken.

Was tun? Hawaii meldet: Zu Weihnachten wird in Honolulu ein Geschäft eröffnet, das mit – Luft handelt. In Dosen. Hawaiianische Luft oder vielmehr "das zauberhafte Aroma von Orchideen, Ingwer, Ananas und Papaya-Früchten, gekühlt durch den sanften Passatwind" und auf dem Boden eine Handvoll Sand von Waikiki. Gebrauchsanweisung: Nach dem öffnen tief einatmen und "die süßen Tagträume der Romantik im Paradies genießen..." Das ist kein Scherz.

Und schon meldet Berchtesgaden: Das haben wir auch! Berchtesgadener Luft, dosenweise. Die Dose zu einsachtzig. Und Berlin wird es sicher auch schon haben (oder bald haben), und Venedig wird nachziehen und ... und ...

Ich habe in Honolulu eine Dose bestellt und zwei Dollar beigelegt (das sollte reichen, auch für die Luftfracht). Ich werde mich an die Gebrauchsanweisung halten. Ich will erfahren, ob das Einatmen der auf Dosen gezogenen Träume – mir am Ende die Reise erspart. K. M.

