Ein Pracht- und Paradeband ist das Buch, dem die hier abgedruckten Bilder entnommen sind. Es ist so groß, so schwer, so gewichtig aufgemacht und so teuer (128 Mark), daß man zunächst mißtrauisch darin blättert: Nun, wieder also ein Gala-Monster-Werk? Zum Schauen und Sehenken, Anstaunen und Verstauben? Repräsentativ den Platz im Regal blockierend? Die Vorurteile verfliegen nach dem ersten Dutzend Seiten. Dieses Buch ist nicht bloß schön; es ist instruktiv, lehrreich. Die Fülle der Bilder erschlägt nicht den Text. Der Text hat jene traditionelle Färbung, die der ein wenig hochtrabend daherkommende Titel des Buches ahnen läßt: "Das Königreich des Pferdes." Doch das Wort, mit dem der Enthusiasmus zuweilen durchgeht, wird dann sofort wieder an die Leine genommen: Information über Information, ein Buch zum Lesen, Nachlesen, Wiederlesen, Nachschlagen.

Hans-Heinrich Isenbart, ein Kenner von Rang, hat es geschrieben; Emil Martin Bührer hat den Band gestaltet. Erschienen ist das Buch im Verlag C. J. Bucher, Luzern und Frankfurt a. M. (303 Seiten). Unter den hervorragenden Pferdesportphotographen ist auch Fritz Peyer aus Hamburg vertreten. Der Sport spielt keine geringe, aber beileibe nicht die einzige Starrolle in diesem Buch, das im Grunde eine Kultur- und Kunstgeschichte des Pferdes ist, wobei der Sport hier durchaus zu Recht unter Kultur rangiert.

Vom Pfad in der freien Natur bis zum Pferd in der Zirkusmanege, von "Darley Arabian" und anderen Stammvätern der Vollblutzucht bis zu den Rennen in unseren Tagen, vom Götterroß bis zum Dressurpferd, von der Spanischen Reitschule bis zur ausgefeilten Technik des Springens, nichts, aber auch gar nichts fehlt in diesem einzigartigen, selbst in der Vielfalt der hippologischen Literatur beispiellosen Werk. A. R.