Weltstadt in action", unter diesem Motto will Berlin durch den Winter kommen und dabei möglichst viele Wochenend-Touristen an die Spree locken. Das Angebot ist groß, für jeden Wunsch gibt es eine Erfüllung.

Es fängt damit an, daß die Verkehrsverbindungen in die alte Hauptstadt billiger wurden. Für Gruppenreisen mit der Bahn werden erheblich ermäßigte Tarife gewährt; bei 10 Personen 30 Prozent, ab 25 Personen sogar 50 Prozent. Die Fluglinien geben Ermäßigungen bis zu 10 Prozent. Über die Festtage stehen im Plan der Fluggesellschaften rund 400 Sonderflüge. An Wochenenden kostet eine Busfahrt ab Hannover 27,60 Mark (sonst 34,80).

In Berlin angekommen sieht sich der Weltstadtbummler einem Problem gegenüber: Der Berlin-Bummelpaß (in allen Reisebüros erhältlich) enthält 36 Bons; Bon Nr. 1: eine Molle gratis, Bon Nr. 36: eine kostenlose Autowäsche – alle kann man beim besten Willen nicht ausgeben.

Für angenehme und preiswerte Unterbringung ist gesorgt. Bis zum 28. Februar nehmen über 100 Berliner Hotels und Pensionen (ermäßigte) Sonderpreise. Zum Beispiel lädt der Europäische Hof zum Hippie-Musical "Hair" ein. Für 75 Mark gibt es: Eintrittskarte zum Musical und zwei Übernachtungen mit Frühstück.

Im Schloßhotel Gehrhus kann man drei Tage lang wie ein Ritter leben; Preis: 98 Mark – dann enthalten sind ein Besichtigungsprogramm und ein Theaterbesuch (in Berlin gibt es 25 Bühnen, sieben davon im Osten). Westdeutsche können die Theater im Osten besuchen, der Spielplan hängt im S-Bahnhof Zoo aus.

Gourmets finden in der "Weltstadt" Gerichte aus allen Teilen der Erde: von bayerischen Leberknödeln bis zu chinesischen Nudeln. Das Nachtleben findet in rund 4500 Eckkneipen, Bars und Nightclubs statt. Polizeistunde gibt’s überhaupt nicht. Dem Kater am andern Morgen kann man auf Waldspaziergängen im Grunewald begegnen ... K. D. E.