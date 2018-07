Von Kurt Herzog

Das heutige System der Unfallrettung besteht in vielen Teilen auf Wunschvorstellungen, die insbesondere von den Hilfsorganisationen wachgehalten werden; die Ergebnisse exakter wissenschaftlicher Untersuchungen des letzten Jahrzehntes werden einfach ignoriert. Dafür ein Beispiel: In den Vorstellungen der Hilfsorganisationen spielt „der Arzt am Unfallort“ immer noch eine entscheidende Rolle, obwohl ich in drei Untersuchungsreihen nachgewiesen habe, wie selten mit dem zufälligen Vorbeikommen eines Arztes an der Unfallstelle zu rechnen ist. Im ersten Versuch kam durchschnittlich alle zwei Stunden und 20 Minuten ein Arzt an den Zählstellen vorbei, im Versuch zwei bei 1179 Unfällen mit Verletzten viermal, im Versuch drei bei 700 Unfällen keinmal. Relativ selten werden Ärzte, an die Unfallstelle gerufen; die Schwerverletzten sind dann meistens schon abtransportiert.

Die Krankenwagenbesatzungen hefrage nach der Ursache ihrer so seltenen Hilfeleistungen an Unfahrt nur die Halfte der Wunden werden verbunden, weniger als ein Drittel der gebrochenen Röhrenknochen geschient – erklären, daß die an den Unfallstellen befindliche Menge auf den raschen Abtransport dränge, Witterungsunbilden ließen häufig eine Versorgung nicht zu, und meistens befände sich das nächste Krankenhaus nur wenige Kilometer von der Unfallstelle entfernt, so daß es ihnen sinnlos erschiene, Zeit für das Anlegen von Verbänden aufzuwenden, die in wenigen Minuten wieder entfernt würden.

Auch die mangelnde Kenntnis beziehungsweise Berücksichtigung quantitativer Daten wirkt sich entwicklungshemmend aus. Die schockierende Zahl von 450 000 Verkehrsverletzten gewinnt ein anderes Gewicht, wenn sie auf die 250 000 qkm Grundfläche der Bundesrepublik beziehungsweise auf die Straßenlängen bezogen wird. Dann wird in der Flächeneinheit pro halbem Jahr nur etwa ein Verletzter registriert. Auch sind diese Verletzten nicht etwa, wie durch die oft einseitigen Presseberichte vermutet werden kann, Schwerverletzte, sondern rund zwei Drittel sind Bagatell- oder Leichtverletzte.

Trotzdem die Zahl jener Schwerverletzten, deren Leben bedroht ist, vielleicht nur drei bis vier Prozent beträgt, muß ein möglichst großer Teil der Bevölkerung in den Sofortmaßnahmen Bescheid wissen, denn Aussicht auf Erhaltung des Lebens besteht in diesen Fällen nur, wenn die Rettungsmaßnahmen entweder von am Unfall Beteiligten, noch handlungsfähigen, oder von innerhalb von drei Minuten zufällig Vorbeikommenden ausgehen. Jede herbeigerufene Hilfe kommt zu spät. Hier wird zugleich die Grenze der Überlebenschancen sichtbar.

Die Achillesferse im Unfallrettungssystem ist und bleibt das Nachrichtenwesen. Auch der Vorschlag, 20 000 besondere telephonische Meldesäulen aufzustellen, wird nicht zum Erfolg führen, weil der gleiche Denkfehler gemacht wird, an dem bereits das System der Unfallhilfsstellen gescheitert ist, und weil den Autoren dieses Systems die Verhaltensweise der Kraftfahrer in solchen Dingen nicht bekannt ist. Das alles kann man nicht am Schreibtisch konzipieren, sondern man muß Studien auf den Straßen treiben. Nach Eingang der Antwort auf einige diesbezügliche an das Bundesverkehrsministerium gerichtete Fragen werde ich einen Vorschlag für ein Unfallmeldesystem veröffentlichen, das realistischer als die anderen ist.

In diesem Vorschlag spielt das im Aufsatz von Muncke erwähnte Anhaltezeichen für im Einsatz befindliche Helfer eine wichtige Rolle, das im Kreisen des rechten Armes im Schultergelenk besteht und das vorbeifahrende Kraftfahrer zum Anhalten veranlassen soll. Der ADAC, der die Autorschaft für dieses Zeichen für sich in Anspruch nahm, hat seinen Irrtum inzwischen eingestanden und bestätigt, daß ich ihm diesen Vorschlag schon 1964 unterbreitet habe. Außerdem wurde damals noch ein weiterer Vorschlag, nämlich die von mir 1960 entwickelten Medico-Automobilkarten einzuführen, den Bundestagsabgeordneten unterbreitet.