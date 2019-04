Manche sahen in ihm einen "Gesandten Gottes", andere beschimpften ihn als Abenteurer, Glücksritter, Ausbeuter. Es ist sogar versucht worden, jene Tat, die ihm Ruhm und Gewinn gebracht hat, als raffinierten Betrug darzustellen: Zwar habe er die Durchführung gewagt, doch sei sie eigentlich gar kein Wagnis gewesen, sondern nur eine Wiederholung; denn vor ihm habe ein anderer bereits alles erreicht, und der habe ihm auf dem Sterbebett das Geheimnis anvertraut, das er dann rücksichtslos für sich ausgenutzt habe, um Reichtümer zu gewinnen, vor allem Gold.

Gold hat allerdings in seinem Denken einen breiten Raum eingenommen. "Das Gold ist überaus vortrefflich", schrieb er – und Karl Marx konnte nicht umhin, diese Stelle zu zitieren –; "aus Gold sammelt man Schätze und wer es hat, der macht damit alles, was er in der Welt nur will." Er verwies dabei auf König Salomon, dem eines Tages sechshundertundsechsundzwanzig Zentner Gold gebracht worden seien; daraus "machte er zweihundert Lanzen und dreihundert Schilde und obendrein schmückte er alles mit Edelsteinen. Auch viel andere Dinge ließ er aus Gold arbeiten, viele Gefäße, von herrlicher Größe und reich mit Steinen besetzt". Wer Gold hat, schrieb er, "kann sogar die armen Seelen ins Paradies bringen".

Arme Seelen zu retten, das hieß, ihnen den christlichen Glauben zu vermitteln – dieser Gedanke hat ihm ähnlich viel bedeutet wie der Gedanke an die Gewinnung von Gold. Für ihn war das eine mit dem anderen unlösbar verbunden; er war Geschäftsmann genug, um zu erkennen, daß die Stärkung und Ausbreitung der christlichen Welt, woran er sich so entscheidend beteiligte, zugleich, ja vor allem eine Frage wirtschaftlichen Macht war.

Freilich hat er dabei auch sich selber und seine Söhne nicht vergessen. Seine persönlichen Forderungen waren beträchtlich: Für sich und seine Nachkommen verlangte er eine zehnprozentige Beteiligung an den Gewinnen, die sein Unternehmen bringen würde, und zwar bis in alle Zukunft. Vermutlich hat die Höhe seiner Forderungen dazu beigetragen, daß sein Plan beim erstenmal abgelehnt wurde; hinzu kam allerdings, daß er auf jenen Mann, der das Unternehmen finanzieren sollte, den Eindruck eines "geschwätzigen und prahlerischen Menschen" machte, "der" – so schrieb es ein Chronist – "seine Fähigkeiten zeigen will und der mehr phantastisch und voller Einbildung ... ist als sicher in dem, was er sagte".

Sicher in dem, was er sagte, war er tatsächlich nicht. Ganz im Gegenteil: Er befand sich in einem gewaltigen Irrtum, der für ihn tödlich hätte werden können. Doch stellte sich das erst sehr viel später heraus, nachdem er für sein Unternehmen andere Geldgeber gefunden und es – wie er meinte – erfolgreich zu Ende geführt hatte. In Wahrheit war ihm etwas ganz anderes gelungen, als er beabsichtigt hatte.

Während seines Experiments kam er zu einer überraschenden Vorstellung von der Gestalt der Erde. In seinen Aufzeichnungen heißt es: "Ich habe überall gelesen, die Erde – Festland und Wasser – sei kugelförmig. Das behaupteten die glaubwürdigen Berichte und Erfahrungen von Ptolemäus und allen anderen, die darüber geschrieben haben. Zum Beweis führten sie die Mondfinsternis an und viele andere Beobachtungen, die in allen Ländern vom Orient bis zum Okzident gemacht wurden. Nun habe ich so viel Unregelmäßigkeiten gesehen, daß ich hinsichtlich der Gestalt der Erde zu einer abweichenden Ansicht gekommen bin, nämlich daß die Erde nicht, wie andere meinen, kugelförmig ist, sondern in Gestalt einer Birne, die allerdings rund ist, nur ausgenommen dort, wo der Stil ansetzt, an welcher Stelle sie emporragt. Oder auch-wie ein runder Ball, der an einer Stelle eine Emporwölbung ähnlich der Brustwarze einer Frau trägt. Dieser Ort ist der höchste und reicht am höchsten an das Himmelsgewölbe heran. Er liegt unter dem Äquator und an der östlichsten Grenze des Meeres."

An eben jener Stelle, so meinte er, habe Gott das irdische Paradies geschaffen und dorthin den Lebensbaum gepflanzt. Doch hielt er es für "unmöglich, bis dorthin emporzusteigen", denn in das irdische Paradies könne man nur mit Gottes Erlaubnis gelangen.