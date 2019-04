Inhalt Seite 1 — ZEIT SPART GELD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Enttäuschte RWE-Aktionäre

Die Erwartungen der Aktionäre der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG, Essen, auf eine höhere Dividende als zuletzt 8 Mark je Aktie, haben sich nicht erfüllt. Für 1968/69 (30.6.) wird das gleiche ausgeschüttet werden wie für das vorangegangene Geschäftsjahr. Auch den Rücklagen konnte kein höherer Betrag zugeführt werden. Ob die vorsichtige Ausschüttungspolitik mit dem in diesem Jahr übernommenen Gelsenberg-Paket zusammenhängt, wird wohl erst auf der Hauptversammlung am 26. Februar 1970 geklärt werden können. Nach dem Umsturz in Libyen, wo sich Gelsenberg erheblich engagiert hat, ist der Gelsenberg-Kurs an den Börsen empfindlich zurückgefallen.

Start mit der Fondspolice

Nach Genehmigung durch das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen starten jetzt mehrere deutsche Lebensversicherungsunternehmen mit der "fondsgebundenen Lebensversicherung". Die Beiträge zu Fondsversicherungen können nicht als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Atlantis sucht Geldgeber

Das private Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, das in diesem Jahr Aktien breit gestreut zum Preis von 65 Mark je Stück placiert hat (heutiger Kurs 53 Mark), gründete jetzt die Flugkapital GmbH & Co KG mit Sitz in Wiesbaden. Daran ist Atlantis selbst mit 26 Prozent beteiligt (Stammkapital 100 000 Mark). Das Kommanditkapital der neuen Gesellschaft von 45 Millionen wird deutschen Investoren zur Zeichnung (mindestens 100 000 Mark) angeboten. Über diese Kapitalgesellschaft hofft Atlantis das zum Kauf neuer Maschinen notwendige Eigenkapital aufzubringen. Atlantis wird dann von der Flugkapital GmbH die Maschinen mieten. Die Höhe der Miete richtet sich nach den Zinsen und Tilgungen für die von "Flugkapital" aufgenommenen Fremdmittel. Nach Ablauf von fünf Jahren hat Atlantis eine Option, die von "Flugkapital" gekauften Maschinen gegen Barzahlung zu erwerben. Als Nutzen für die Kommanditisten bleiben die auf Flugzeuge hohen Sonderabschreibungen. Wie sich diese Art der Flugzeugfinanzierung auf die etwaigen Gewinne der Atlantis-Aktionäre auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Nicht mehr amtlich