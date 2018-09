Inhalt Seite 1 — Boykott in englischen Rugbystadien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alex Natan

Die Vorgänge, die sich gegenwärtig zweimal in der Woche auf und um englische Rugbyspielplätze herum abspielen und voraussichtlich den ganzen Winter über anhalten dürften, spiegeln nicht nur die ideologischen Spannungen im Sport wider, sondern enthalten Warnungen und Lehren für die gastgebenden Hausherren der Olympischen Spiele von 1972 in München. Die Apartheid-Politik der südafrikanischen Regierung hat eine völlige Trennung von Weißen und Farbigen im Sport durchgeführt, die zum Bann der Südafrikaner von den Olympischen Spielen und zum Boykott auf anderen internationalen Begegnungen geführt hat. Als im vergangenen Jahr eine englische Cricket-Mannschaft traditionsgemäß nach Südafrika fuhr, ließ sie auf geheime Anweisung der südafrikanischen Regierung den farbigen Internationalen Basil d’Oliveira zu Hause, ein Verhalten, das in England eine sehr heftige Kontroverse entfesselte, weil es die heutige Identifizierung von Sport und Politik sehr deutlich unterstrich.

In diesem Winter spielt eine nationale Rugbymannschaft Südafrikas, der selbstverständlich kein Farbiger angehört, in England. Seit Monaten sind Boykottbestrebungen organisiert worden. Der Sportminister Howell hat den Südafrikanern erklärt, sie sollten besser zu Hause bleiben, und den eigenen Sportsleuten dringend geraten, sich stärker für ethische und damit menschliche Werte einzusetzen, da „Sport und Politik heute untrennbar voneinander seien“. Diese Erklärung ist auf starken Widerspruch aus jenen Kreisen gestoßen, die noch immer glauben, daß sie im Umkleideraum mit ihrem Anzug auch ihre politische Meinung ausziehen würden. Im übrigen zeigt sich der Ernst des Dilemmas in der schizophrenen Südafrika-Politik der Labour-Regierung, die ein Waffenembargo erlassen hat, jedoch weiterhin ihre Handelsbeziehungen forciert, weil Südafrika einer der besten Kunden Englands geblieben ist.

Die Südafrikaner sind trotz aller Drohungen eingetroffen. Seither finden zweimal in der Woche vor und in den Stadien schwere Kundgebunden für und gegen die Südafrikaner statt, die teilweise im Krankenhaus, teilweise vor dem Friedensrichter enden. Obwohl immer wieder Versuche unternommen worden sind, das Spiel selbst zu unterbrechen, ist es bisher noch nicht zu einem Abbruch gekommen. Da der Höchstalarm der Polizei, die stets aus dem ganzen Lande verstärkt wird, zweimal in der Woche den Steuerzahler zwischen 5000 und 15 000 Pfund kostet, wird sich jetzt auch das Parlament mit der Lage befassen, zumal die Freunde der Südafrikaner sich zu einer Art freiwilliger Volksjustiz zusammengeschlossen haben, die auf den Rugbyplätzen nur darauf warten, sich mit den Apartheid-Gegnern zu prügeln. Kommt es zu größeren Zwischenfällen, dann wird die Tournee sicherlich abgebrochen werden müssen.

Es wäre verkehrt, falls dies von Amts wegen geschehen müßte. Es würde aber ebenso verwerflich sein, den Protest gegen die Verteidiger der Apartheid-Politik zu unterbinden. In dieser Feststellung liegt kein Widerspruch. Das ganze Argument geht nämlich um die individuelle Freiheit, die selbst keine Sportbehörde, auch nicht das IOC, regeln kann. Es ist natürlich, eine völlig; Antithese des Sports, wenn er nur unter schwerstem Polizeischutz ausgetragen werden kann Aber wenn man einer Minderheit das Recht zugesteht, Rugby gegen Südafrika zu spielen, dann muß man einer anderen das gleiche Rech: konzedieren, ihre moralische Opposition zu betätigen. Es wird jedoch bedenklich, wenn jene Sportbegeisterten, die ein gutes Rugbyspiel sehen möchten, mehr und mehr dazu getrieben werden, in der lautstarken Opposition der Demonstranten ein organisiertes Komplott der Linken zu sehen.

Die Reaktion zeigte sich sofort, da. die Demonstranten, die ganz sicher aus ethischen Motiver. gegen die Apartheid-Politik getrieben werden, in ihren sportfreudigen Gegnern nunmehr „Rassisten, Faschisten und Polizisten“ sehen wollen, gegen die man sich aus prinzipiellen Gründen zur Wehr setzen muß. Ein Sieg der Gäste wird damit zu einem Sieg Südafrikas und seiner politischer. Ideologie und jeder blutiggeschlagene Demonstrant ein Zeuge der brutalisierten englischen Gesellschaftsordnung.

Dazu ist es unvermeidlich geworden, daß sich Rowdys und andere asoziale Elemente in beiden Lagern eingefunden haben, um ihrerseits ihr Mütchen an der Polizei zu kühlen. Die Polizei selbst, die schließlich für Ruhe, Sicherheit und Ordnung sorgen soll, sieht sich in eine absurde Situation versetzt. Sie soll die Demonstranten hindern, die Zuschauer beim Eintritt zum Sportplatz zu belästigen und das Spielfeld selbst zu besetzen; sie soll aber auch und meist gleichzeitig die Demonstranten vor der Wut der Zuschauer schützen, die gern ihr Spiel ungestört erleben möchten.