Von Wolfram Siebeck

Wenn wie jetzt ein Jahrzehnt zu Ende gegangen ist und ein neues beginnt, sind es oft nur Kleinigkeiten, an denen wir den Wechsel bemerken. So schrieb im vorigen Jahrzehnt ein Kollege in dieser Zeitung (genau vor drei Wochen), die Musik der Rolling Stones sei so sexy, daß viele Leute vom bloßen Zuhören einen Orgasmus bekämen.

Das war typisch sechziger Jahre. Da bekamen die Leute einen Orgasmus, wenn sie Platten hörten, Filme drehten, barfuß liefen oder sonst etwas Schickes taten. Was aber kriegt man heute, wenn man die Musik der Rolling Stones hört? Nichts kriegt man. Inzwischen sind nämlich die siebziger Jahre angefangen, und in den siebziger Jahren ist es nicht mehr schick, alle paar Takte einen Orgasmus zu kriegen. (Wie es auch nicht mehr schick ist, SPD zu wählen, aus Kommunen auszutreten oder, das gilt für dich, Karlchen, du altes Aas, die mundgeblasenen Gläser der Gastgeber gegen die Wand zu schmeißen. Ferner ist es nicht mehr schick, sich Bücher auszuleihen und sie nicht zurückzubringen, Gisela, Wolfgang, Franz, und wie ihr alle heißt! Die Lücken in meinen Regalen werden auch in den nächsten zehn Jahren auf den Nägeln brennen. Sozusagen.) So wechseln mit den Jahrzehnten auch die Moden. Schon unsere Großväter warfen vor 70 Jahren ihre Kneifer weg und griffen zum Monokel, der großen Mode in den ersten zehn Jahren unseres Jahrhunderts. Und wenn sie Musik hörten, die sexy war – Paul Lincke war damals irrsinnig sexy –, so kippten ihnen vom bloßen Zuhören die Monokel aus den Augen, bis die Straßen knöcheltief mit Glassplittern übersät waren. Da kreierte man schnell das Monokelband. Das war 1910.

Ein neues Jahrzehnt, und wieder begann eine neue Mode. Gewiß nur eine Kleinigkeit vom nackten Monokel zum bebänderten, aber plötzlich waren die Straßen splitterfrei und die Vollgummireifen der Autos konnten durch Ballonreifen ersetzt werden. Dadurch fuhren die Autos schneller, schließlich bekamen sie sogar Radios, und damit konnte man in den sechziger Jahren die Rolling Stones hören, deren Musik so sexy war, daß viele Leute vom bloßen Zuhören einen Orgasmus bekamen.

Was nun die beginnenden siebziger Jahre angeht, so liegt die Vermutung nahe, daß nach der Barttracht der Jahrhundertwende auch das Monokel wieder einmal Mode wird. Und, um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, wird es dann sicher Modelle geben, die so sexy sind, daß manche Leute vom bloßen Tragen einen Orgasmus bekommen.

Schade nur, daß es im neuen Jahrzehnt mit der libidinösen Wirkung der Rolling Stones vorbei ist. Das wäre ein Spaß: Beim Anhören ihrer Platten so ein Monokel zu tragen.