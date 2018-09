Die Aussichten für das Zustandekommen einer Übereinkunft zwischen den USA und der Sowjetunion über eine Kontrolle der strategischen Rüstung haben sich nach Meinung des amerikanischen Delegationsführers bei den Gesprächen in Helsinki, Gerhard Smith, „ein wenig“ gebessert. Im Anschluß an eine Unterredung mit Präsident Nixon im Weißen Haus erklärte Smith, bei den Gesprächen über eine Begrenzung der strategischen Rüstung (SALT) seien mit den Sowjets bereits einige „substantielle Punkte“ erörtert worden.

In einem Kommuniqué zum Abschluß der Gespräche in der finnischen Hauptstadt hatte es geheißen, daß die Vorverhandlungen, ihrer Aufgabenstellung entsprechend, nur Prozedurfragen wie Ort und Zeitpunkt der Hauptkonferenz sowie in unverbindlicher Form die Tagesordnung einer solchen Konferenz zum Thema gehabt hätten.

Demgegenüber erklärte Smith in Washington, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten hätten sich in Helsinki auf ein „Arbeitsprogramm“ für die am 16. April in Wien beginnenden Abrüstungsgespräche geeinigt. In diesem Zusammenhang meinte Smith, die USA schlössen weder die Möglichkeit eines einzigen umfassenden Übereinkommens mit der Sowjetunion über strategische Rüstungen aus noch die Möglichkeit eines begrenzten Abkommens, dem sich andere anschließen könnten.