Das neue Planungssystem hat die alten Schwächen der DDR-Wirtschaft nicht beseitigt / Von Joachim Nawrocki

Ohne ein Mindestmaß an Symbolismus kommen die Wirtschaftsplaner der DDR offenbar nicht aus. Alleweil müssen die Werktätigen durch ihre Leistungen nicht nur der Wirtschaft geben, was der Wirtschaft gebührt; sie müssen auch Jubiläen, Parteitagen und Programmen die Ehre erweisen. Dieses Jahr ist sogar doppelt bedeutsam: Die Arbeiter, Bauern und Angestellten der DDR sollen „im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 100. Geburtstages Wladimir Iljitsch Lenins und des 25. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus vorbildliche Ergebnisse in der Plandurchführung“ erreichen.

Aber mit der Ehre ist das so seine Sache. Über das Jahr 1969, in dem zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR geschafft wurde, berichtete der Wirtschaftsexperte des SED-Zentralkomitees, Günter Mittag, auf der 12. Tagung des Zentralkomitees Mitte Dezember unter anderem folgendes: Es sind „große Anstrengungen erforderlich, um den Bedarfszuwachs an Energie, Walzstahl, Baustoffen, speziellen Plasten und Fasern und einigen anderen hochwertigen Rohstoffen zu decken“. Es „fehlen Kinderschuhe, Kinderbekleidung, bestimmte Textilien wie Unterwäsche, Trikotagen, Strumpfhosen und noch anderes“. Es sei unverständlich, daß manche Familien „zu Beginn der Heizperiode überhaupt noch keine Briketts im Keller haben“.

Es seien noch „große Anstrengungen erforderlich“, fuhr Mittag fort, „um den Bedarf der Bevölkerung, insbesondere an hochwertigen Industriewaren, an Textilien, Kinderbekleidung und anderen Erzeugnissen besser decken zu können“. Beim Wohnungsbau müssen „die zum Teil noch offenstehenden Fragen der Bereitstellung von Badewannen, Heißwasseraufbereitern und Konvektoren gelöst werden“. Es gibt „ernste Versäumnisse in der Arbeit des Ministeriums für Wissenschaft und Technik“ sowie „Unklarheiten und zeitliche Verzögerungen bei der Organisation der sozialistischen Großforschung“.

Hochgesteckte Ziele

Auch Werner Jarowinsky hatte im Namen des Politbüros dem Zentralkomitee Unerfreuliches zu berichten: Beträchtliche Rückstände in der Planerfüllung gibt es in den Branchen Mineralöle, Chemiefasern und Photochemie, Agrochemie, Elektromaschinen, Regelungstechnik, Gerätebau und Optik. Auch die Energiewirtschaft, der Wohnungsbau und das Transportwesen haben ihre Pläne nicht erfüllt. Im Verarbeitungsmaschinen- und Fahrzeugbau, in der Elektrotechnik und Elektronik werden die Maschinen und Anlagen nicht genügend ausgenutzt. Die Qualität der Erzeugnisse ist ungenügend in der Nachrichten- und Meßtechnik, bei Bauelementen und Vakuumtechnik, Wälzlagern und Normteilen, Elektrogeräten, Dieselmotoren, Pumpen, Verdichtern sowie im Schwermaschinen- und Anlagenbau.

Trotz all dieser Kritik konstatierte die SED für das Jahr 1969 beachtliche Fortschritte, eine insgesamt positive Entwicklung und Zuwachsraten für Industrieproduktion, Nationaleinkommen und Arbeitsproduktivität, die teilweise über dem nicht unbeträchtlichen Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre liegen. Das Wachstumstempo der DDR-Wirtschaft scheint etwas schneller geworden zu sein, und offenbar vertraut die Partei darauf, daß diese Entwicklung sich fortsetzen läßt.