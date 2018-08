Inhalt Seite 1 — Johnson plaudert aus dem Nähkörbchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im Januar.

Eine neue und stark gewürzte Kostprobe von seinem Erzählertalent hat in diesen Tagen der frühere amerikanische Präsident Lyndon Johnson abgelegt. Anlaß dazu war der Beginn einer eigenhändig vollzogenen Denkmalsenthüllung in Etappen; zum Auftakt für die Veröffentlichung seines ersten Memoirenbandes im kommenden Sommer gab der Privatmann Johnson dem Star-Ansager und Berichterstatter der Fernsehgesellschaft CBS, Walter Cronkite, im Gästehaus seiner Ranch in Texas einige mehrstündige Interviews.

Schon in dem ersten gesendeten Interview hat Lyndon Johnson seine eigene Lebensgeschichte in einer neuen Version erscheinen lassen: Wenn ihm jetzt mehr zu trauen wäre als jemals sonst in den 35 Jahren seines verschlungenen politischen Lebenspfades in Washington, dann hätte er eigentlich niemals aus eigenen Stücken Präsident der USA werden wollen. Dann hätte es auch niemals einen so völlig von sich selbst überzeugten, kraftvollen und machtbewußten „wheelerdealer“ wie Lyndon Johnson auf dem Kapitol und im Weißen Haus gegeben; was da wirklich in Fleisch und Blut umherging, war ein demütiger, seiner Mängel und Schwächen bewußter Mensch, der sich gern so schnell wie möglich von den hohen Stufen seines Amtes wieder herab begeben hätte, wäre er nicht von seiner Frau gedrängt worden, noch einmal auszuharren.

Kurzum: Am Jahresende erlebte die amerikanische Öffentlichkeit einen Lyndon Johnson am Kreuze seiner Bekenntnisse, für den das Weiße Haus eigentlich das Golgatha seiner Karriere war, nicht der Triumph langen irdischen Strebens.

Das alles vermag Lyndon Johnson wieder mit der gleichen Inbrunst vorzutragen wie früher seine politischen Zwecken dienenden Anekdoten – beispielsweise damals, als er noch Präsident der Vereinigten Staaten war, seinen Entschluß zur Intervention in der Dominikanischen Republik, den er in einer Pressekonferenz melodramatisch und zugleich doch ganz überzeugend begründet hatte. Der Texaner erzählte seinerzeit der atemlosen Zuhörerschaft, in San Domingo seien gute 1500 unschuldige Menschen „ermordet und erschossen worden, und ihre Köpfe wurden abgeschnitten, und gegen sechs lateinamerikanische Botschaften wurden Gewalttätigkeiten verübt, sie wurden über einen Zeitraum von vier Tagen beschossen, ehe wir einschritten. Wie wir mit unserem Botschafter sprachen, um Bestätigung für den Schrecken und die Tragödie zu erlangen und für die unglaubliche Tatsache, daß sie auf Amerikaner und auf die amerikanische Botschaft schossen, sprach er mit uns von einem Platz unter einem Schreibtisch, während die Kugeln durch seine Fenster pfiffen, und er hatte tausend amerikanische Männer, Frauen und Kinder in dem Hotel versammelt, die ihren Präsidenten baten, ihr Leben schützen zu helfen ...“

Das ebenso düstere wie großartige Gemälde, von Johnson entworfen, fesselte einige Tage die Phantasie einer ganzen Nation. Dann leider sickerte nach und nach durch, daß kein Pinselstrich, keine Farbenkomposition und keine Perspektive stimmte. Der amerikanische Botschafter Bennett hatte niemals unter seinem Schreibtisch am Telephon gehockt und Kugeln um sich pfeifen hören, wie er da seinem Präsidenten im Weißen Haus mündlich über die Lage berichtete. Kein Mensch hatte in San Domingo abgeschnittene Köpfe gesehen, wenn auch viel Blut floß; keine lateinamerikanische Botschaft geriet unter Beschuß, und die Zahl der Opfer der Gefechte zwischen dem Militär und den Rebellen in der Stadt war jedenfalls ganz erheblich geringer als in der Vorstellung Johnsons. Er aber brauchte die Wirkung, um seinen Interventionsbeschluß zu motivieren, darum zog er alle Register, um sie plausibel erscheinen zu lassen. Gerät Johnson ins Feuer seines eigenen Fabulierens, mag sich heute in Schwarz verkehren, was gestern noch Weiß erschien.